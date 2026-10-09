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En imágenes: así se vivió el terremoto de 7.2 que sacudió Panamá

El área de Marbella en la ciudad de Panamá fue una de las zonas afectadas por derrumbes.
El área de Marbella en la ciudad de Panamá fue una de las zonas afectadas por derrumbes. Cedida
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Adriana Berna
  • 09/10/2026 14:34
El movimiento sísmico tuvo su epicentro en la provincia de Los Santos.

Panamá se mantiene en alerta tras el terremoto de magnitud 7.2 registrado este viernes 9 de octubre, cuyo epicentro se ubicó a 39 kilómetros al oeste de Tonosí, en Los Santos.

El movimiento telúrico, ocurrido a las 12:56 p. m. y con una profundidad de 10 kilómetros, se sintió en distintos puntos del país y fue seguido por tres réplicas.

Los reportes preliminares señalan afectaciones estructurales en Penonomé, Veraguas y Los Santos, mientras las autoridades mantienen la atención sobre los posibles daños.

Estas son algunas de las imágenes captadas tras el hecho:

La población en edificios salió de sus viviendas por seguridad, esperando réplicas del terremoto.
La población en edificios salió de sus viviendas por seguridad, esperando réplicas del terremoto. Luis García | La Estrella de Panamá
Viviendas en el interior fueron afectadas debido al movimiento sísmico.
Viviendas en el interior fueron afectadas debido al movimiento sísmico. Cedida
Oficinas públicas han sido cerradas tras el terremoto.
Oficinas públicas han sido cerradas tras el terremoto. Cedida
Imágenes de personas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen tras el terremoto. Vuelos que debían aterrizar a este recinto han sido desviados.
Imágenes de personas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen tras el terremoto. Vuelos que debían aterrizar a este recinto han sido desviados. Cedida
Derrumbes de edificios en el interior debido a terremoto de 7.2.
Derrumbes de edificios en el interior debido a terremoto de 7.2. Cedida
Hasta el momento han habido más de 5 réplicas del terremoto de esta tarde.
Hasta el momento han habido más de 5 réplicas del terremoto de esta tarde. Luis García | La Estrella de Panamá
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Cientos de familiares y amigos se congregaron este miércoles en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, para homenajear a sus allegados con la esperanza de que las elecciones en Israel permitan una investigación transparente de lo ocurrido. EFE/ Magda Gibelli ( Magda Gibelli / EFE )

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