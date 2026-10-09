En imágenes: así se vivió el terremoto de 7.2 que sacudió Panamá

Panamá se mantiene en alerta tras el terremoto de magnitud 7.2 registrado este viernes 9 de octubre, cuyo epicentro se ubicó a 39 kilómetros al oeste de Tonosí, en Los Santos.
El movimiento telúrico, ocurrido a las 12:56 p. m. y con una profundidad de 10 kilómetros, se sintió en distintos puntos del país y fue seguido por tres réplicas.
Los reportes preliminares señalan afectaciones estructurales en Penonomé, Veraguas y Los Santos, mientras las autoridades mantienen la atención sobre los posibles daños.
Estas son algunas de las imágenes captadas tras el hecho:
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