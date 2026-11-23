Una niña de 8 años falleció a causa de meningitis bacteriana en el distrito de San Miguelito este lunes 23 de noviembre. Las autoridades sanitarias mantienen estudios para determinar qué tipo de infección presentó la menor y señalaron que las personas que convivían con ella ya recibieron vacunación y profilaxis.
El epidemiólogo de la Región de Salud de San Miguelito, Jaime Sevillano, explicó en entrevista con TVN Noticias que el personal sanitario acudió a la residencia de la niña para atender a quienes compartían el mismo entorno. Hasta el momento, no se han reportado nuevos casos relacionados con este episodio.
El especialista recomendó acudir a un centro de salud o a la instalación médica más cercana ante la aparición de fiebre u otros síntomas, en lugar de recurrir a la automedicación.
Sevillano advirtió que enfermedades como el dengue, la malaria, la influenza y la tosferina pueden presentar síntomas similares. Por ello, insistió en la importancia de recibir una evaluación médica para establecer un diagnóstico y determinar el tratamiento adecuado.
También señaló que algunos medicamentos utilizados sin supervisión pueden ocultar los síntomas y retrasar la atención médica.
Sevillano informó que San Miguelito acumulaba más de mil casos de dengue hasta la semana epidemiológica 42.
Ante esta situación, la Región de Salud desarrolla operativos de inspección y prevención en Samaria, principalmente en los sectores 1 y 2, donde se concentra parte de la atención sanitaria.
El corregimiento de Belisario Porras figura entre las áreas con mayor acumulación de casos durante los últimos tres años, al ocupar de manera recurrente el primer o segundo lugar en el distrito.
Durante las jornadas, los equipos de salud orientan a los residentes sobre la eliminación de criaderos del mosquito transmisor, las medidas para prevenir la enfermedad y la importancia de buscar atención médica ante posibles síntomas.
También se informó sobre 15 casos de malaria procedentes del área de Ancón, donde las autoridades han identificado un foco de contagios.
El personal sanitario mantiene las recomendaciones para que la población evite la automedicación y acuda a los servicios de salud si presenta fiebre u otras señales de alerta.
Las autoridades reiteran que la evaluación médica permite determinar si los síntomas corresponden a dengue, malaria u otra enfermedad y recibir el tratamiento oportuno.