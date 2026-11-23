Una niña de 8 años falleció a causa de meningitis bacteriana en el distrito de San Miguelito este lunes 23 de noviembre. Las autoridades sanitarias mantienen estudios para determinar qué tipo de infección presentó la menor y señalaron que las personas que convivían con ella ya recibieron vacunación y profilaxis.

El epidemiólogo de la Región de Salud de San Miguelito, Jaime Sevillano, explicó en entrevista con TVN Noticias que el personal sanitario acudió a la residencia de la niña para atender a quienes compartían el mismo entorno. Hasta el momento, no se han reportado nuevos casos relacionados con este episodio.

El especialista recomendó acudir a un centro de salud o a la instalación médica más cercana ante la aparición de fiebre u otros síntomas, en lugar de recurrir a la automedicación.

Sevillano advirtió que enfermedades como el dengue, la malaria, la influenza y la tosferina pueden presentar síntomas similares. Por ello, insistió en la importancia de recibir una evaluación médica para establecer un diagnóstico y determinar el tratamiento adecuado.

También señaló que algunos medicamentos utilizados sin supervisión pueden ocultar los síntomas y retrasar la atención médica.