La República Dominicana busca ampliar su presencia en el negocio logístico de América Latina y el Caribe, con una estrategia que combina zonas francas, conectividad aérea, desarrollo portuario y servicios especializados para el transporte. En esa apuesta, el presidente Luis Abinader reconoció la experiencia de Panamá como una referencia para avanzar hacia ese objetivo. Durante la Cumbre Mundial de Gobiernos para América Latina y el Caribe, celebrada el 20 y 21 de noviembre en Cap Cana, Abinader afirmó que su país ha trabajado en los últimos años para convertirse en un centro logístico regional. En su intervención, destacó el papel de las zonas francas y las exportaciones de dispositivos médicos, además de la evolución de sectores como el turismo, la industria y el transporte aéreo. “Nosotros en los últimos años hemos caminado para ser un centro logístico”, expresó el mandatario, quien también planteó la importancia de fortalecer la complementariedad entre las economías de la región. La apuesta dominicana tiene un respaldo en las cifras de su sector exportador. Según el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, las ventas al exterior bajo este régimen alcanzaron los $6,041 millones entre enero y agosto de 2026, un incremento de 4.4% frente al mismo período de 2025. Los dispositivos médicos y productos farmacéuticos encabezaron las exportaciones, con $2,056.5 millones. Les siguieron el tabaco y sus derivados, con $1,001.1 millones, y los productos eléctricos y electrónicos, con $912.5 millones. En conjunto, estas actividades concentraron cerca de dos terceras partes de las exportaciones del régimen. Solo en agosto, las ventas externas de las zonas francas sumaron $791.8 millones, un crecimiento interanual de 8.8%. El director ejecutivo del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, Johannes Kelner, proyectó que, de mantenerse el ritmo de crecimiento, el sector podría cerrar 2026 con exportaciones superiores a los $9,000 millones.

Punta Cana amplía su apuesta aeronáutica

La estrategia dominicana también busca ir más allá del movimiento de pasajeros y aprovechar la infraestructura aérea para desarrollar servicios técnicos especializados. Uno de los proyectos más relevantes es el Centro de Mantenimiento, Reparación y Revisión de Aeronaves (MRO), desarrollado por Grupo Puntacana en alianza con FL Technics, dentro de la Punta Cana Free Trade Zone. De acuerdo con el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), el complejo cuenta con un hangar principal de más de 13,336 metros cuadrados y ocupa un terreno superior a los 71,000 metros cuadrados. En su primera etapa dispone de cinco posiciones para realizar trabajos de mantenimiento de manera simultánea, con planes de ampliar su capacidad hasta 12. El centro está certificado para ofrecer servicios avanzados a aeronaves de las familias Airbus A320 y Boeing 737, además de contar con capacidades técnicas para atender modelos de fuselaje ancho, como Airbus A330 y A340, y Boeing 747 y 777. La iniciativa busca atraer operaciones de mantenimiento aeronáutico, generar empleos especializados y fortalecer la industria de servicios vinculados a la aviación. El IDAC la ha presentado como un avance para posicionar al país como un centro aeronáutico de referencia en la región. La conectividad aérea es otro componente de esta estrategia. El Aeropuerto Internacional de Punta Cana concentra una parte importante del flujo de visitantes extranjeros que llegan al país. Según el Banco Central dominicano, durante el primer semestre de 2026 recibió 3.06 millones de pasajeros extranjeros no residentes, equivalentes al 72.3% de las llegadas de este segmento por vía aérea.

Panamá expone sus proyectos logísticos y comerciales

Durante el mismo conversatorio, el presidente José Raúl Mulino presentó los planes de Panamá para fortalecer su posición logística y diversificar su economía. Entre los proyectos mencionó la adquisición del 100% de las acciones de Petroterminales de Panamá, concretada en junio de este año, y el control estatal sobre los puertos. También se refirió a la próxima licitación para ampliar la Zona Libre de Colón, con una inversión estimada entre $400 millones y $500 millones, así como a un plan de concesión de aeropuertos ubicados en zonas de playa, entre ellos el de Farallón, para facilitar conexiones aéreas directas. En materia comercial, Mulino destacó la incorporación de Panamá como Estado asociado del Mercado Común del Sur (Mercosur), una condición que abre oportunidades para estrechar los vínculos económicos con Sudamérica. El mandatario también vinculó la estrategia de crecimiento con la transformación tecnológica. En ese sentido, mencionó la Agenda Nacional de Tecnologías Avanzadas y la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que incluyen acuerdos con Georgia Tech y Arizona State University y contemplan la participación de 100 becarios panameños. Mulino y Abinader coincidieron en que la integración regional y la complementariedad entre los países pueden abrir oportunidades para el comercio y la inversión, más allá de una competencia directa por atraer actividades económicas.

El MICI apuesta por inversión, zonas francas y tecnología

En paralelo a los planteamientos expuestos por Mulino en la cumbre, el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) ha divulgado iniciativas dirigidas a reforzar la plataforma comercial panameña y atraer nuevas inversiones. El 19 de noviembre, la entidad informó que tres empresas de capital español se incorporaron durante 2026 al régimen de zonas francas, con una inversión inicial conjunta declarada de $8.32 millones. Se trata de ATP America, S.A., Estela Shipping Panama, S.A. y Blumaq Latam, S.A., vinculadas a la operación de zonas francas, servicios logísticos y procesamiento de productos. Entre los proyectos figura la operación de servicios logísticos de Estela Shipping Panama dentro de PanaPark Free Zone. El MICI indicó que las nuevas incorporaciones, junto con otra empresa de capital mixto chileno-venezolano, contemplan 128 empleos directos e indirectos entre las plazas actuales y las proyectadas. La cartera también informó que las exportaciones de bienes panameños, excluido el cobre, alcanzaron $822.5 millones entre enero y septiembre de 2026, un crecimiento de 9% frente al mismo período del año anterior. Al sumar la manufactura de regímenes especiales y Panamá Pacífico, la oferta exportable consolidada llegó a $1,157.8 millones, un aumento de 17.2%, según datos de la plataforma de inteligencia comercial INTELCOM. Otra de las iniciativas comunicadas por el MICI durante la semana de la cumbre fue la solicitud formal de Panamá para adherirse a la ampliación del Acuerdo sobre Tecnología de la Información de la Organización Mundial del Comercio (ATI-2). El ministro Julio Moltó señaló que la iniciativa forma parte de la estrategia para diversificar la economía y fortalecer la participación del país en las cadenas globales de tecnología. El acuerdo ampliado contempla 201 productos tecnológicos, entre ellos pantallas táctiles, equipos de navegación GPS, consolas de videojuegos y equipos médicos avanzados. La adhesión requerirá trabajos técnicos y la preparación de compromisos arancelarios.

Dos países que buscan ampliar su papel regional