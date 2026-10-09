Así quedó la residencia del expresidente Ricardo Martinelli en Soná tras el terremoto

El expresidente Ricardo Martinelli reportó daños severos en su residencia, ubicada en Soná, provincia de Veraguas, tras el fuerte sismo que sacudió Panamá este viernes.
Mediante publicaciones en su cuenta de Instagram, el exmandatario compartió nuevas imágenes y videos que muestran las afectaciones en la propiedad, luego del movimiento telúrico reportado preliminarmente con una magnitud de 7.2.
Martinelli señaló que, afortunadamente, las consecuencias en su caso corresponden a pérdidas materiales y compartió otras vistas de los daños ocasionados por el terremoto.
El evento sísmico ha generado preocupación en distintas regiones del país, mientras se mantiene la atención sobre los posibles daños registrados.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida de Ricardo Martinelli (@ricardomartinelli99)
Una publicación compartida de Ricardo Martinelli (@ricardomartinelli99)
El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) reportó este viernes 9 de octubre un sismo de magnitud 7.2, localizado a 39 kilómetros de Tonosí, en la provincia de Los Santos, con una profundidad menor a 10 kilómetros.
La subdirectora general de Sinaproc, Malitzie Rivera, indicó que el movimiento telúrico se sintió en diversas zonas del país. Además, confirmó que la segunda réplica alcanzó una magnitud de 5.2.
Según el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, podrían registrarse nuevas réplicas en las próximas horas, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades.
Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...
“¿Qué es lo que le impide venirse? ¡Que se venga! ¿Cuál es problema, pues? Lo que tienen es un show para ver cómo generan una campaña de intriga”, dijo...
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...