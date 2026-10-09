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Así quedó la residencia del expresidente Ricardo Martinelli en Soná tras el terremoto

Expresidente Ricardo Martinelli reporta daños en su residencia en Soná
Expresidente Ricardo Martinelli reporta daños en su residencia en Soná @ricardomartinelli99
Por
Emiliana Tuñón
  • 09/10/2026 15:05
El expresidente Martinelli compartió imágenes de los daños en su casa de Soná y expresó su preocupación por las posibles consecuencias del sismo.

El expresidente Ricardo Martinelli reportó daños severos en su residencia, ubicada en Soná, provincia de Veraguas, tras el fuerte sismo que sacudió Panamá este viernes.

Mediante publicaciones en su cuenta de Instagram, el exmandatario compartió nuevas imágenes y videos que muestran las afectaciones en la propiedad, luego del movimiento telúrico reportado preliminarmente con una magnitud de 7.2.

Martinelli señaló que, afortunadamente, las consecuencias en su caso corresponden a pérdidas materiales y compartió otras vistas de los daños ocasionados por el terremoto.

El evento sísmico ha generado preocupación en distintas regiones del país, mientras se mantiene la atención sobre los posibles daños registrados.

Fuerte sismo sacude Panamá y advierten sobre posibles nuevas réplicas

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) reportó este viernes 9 de octubre un sismo de magnitud 7.2, localizado a 39 kilómetros de Tonosí, en la provincia de Los Santos, con una profundidad menor a 10 kilómetros.

La subdirectora general de Sinaproc, Malitzie Rivera, indicó que el movimiento telúrico se sintió en diversas zonas del país. Además, confirmó que la segunda réplica alcanzó una magnitud de 5.2.

Según el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, podrían registrarse nuevas réplicas en las próximas horas, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades.

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