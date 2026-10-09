Así quedó la residencia del expresidente Ricardo Martinelli en Soná tras el terremoto

El expresidente Ricardo Martinelli reportó daños severos en su residencia, ubicada en Soná, provincia de Veraguas, tras el fuerte sismo que sacudió Panamá este viernes.

Mediante publicaciones en su cuenta de Instagram, el exmandatario compartió nuevas imágenes y videos que muestran las afectaciones en la propiedad, luego del movimiento telúrico reportado preliminarmente con una magnitud de 7.2.

Martinelli señaló que, afortunadamente, las consecuencias en su caso corresponden a pérdidas materiales y compartió otras vistas de los daños ocasionados por el terremoto.

El evento sísmico ha generado preocupación en distintas regiones del país, mientras se mantiene la atención sobre los posibles daños registrados.