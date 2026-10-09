Geociencias explica por qué el terremoto de 7.2 en Tonosí fue tan fuerte

El terremoto de magnitud 7.2 registrado a las 12:56 p.m. de este viernes frente a la provincia de Los Santos tuvo su epicentro a 39 kilómetros al norte-noroeste de Tonosí y una profundidad menor de 10 kilómetros, informó Néstor Luque, director del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

Luque explicó que, por tratarse de un sismo superficial, la fuerza de la sacudida pudo sentirse con mayor intensidad en las áreas cercanas al epicentro, donde también podrían concentrarse las principales afectaciones.

El director del Instituto de Geociencias señaló a Telemetro Reporta que el movimiento telúrico se originó por la activación de un sistema de fallas en la península de Azuero, que liberó energía y provocó una serie de réplicas.

De acuerdo con Luque, hasta el momento de sus declaraciones se habían registrado 46 réplicas, aunque el sistema continuaba detectando nuevos movimientos sísmicos.

El funcionario explicó que las réplicas son eventos de menor magnitud que el terremoto principal y que se producen mientras el sistema de fallas se reajusta después de la liberación de energía.

Las primeras réplicas alcanzaron magnitudes de 6.2 y 6.5. Posteriormente, se registraron movimientos de magnitud 5 y 4, mientras que los más recientes se situaban en el rango de magnitud 3 y 2, según detalló.

Luque aclaró que las notificaciones frecuentes del sistema no necesariamente corresponden a nuevos sismos, ya que también pueden ser actualizaciones de la ubicación y las características de los eventos que los técnicos revisan a partir de las señales sísmicas.

La profundidad del sismo influyó en la intensidad de la sacudida

El director de Geociencias indicó que la profundidad del terremoto, inferior a 10 kilómetros, es un factor relevante para explicar la intensidad con la que se sintió el movimiento en la región de Azuero.

Al ser un evento superficial, la distancia entre el punto de origen del sismo y las estructuras en la superficie fue relativamente corta, lo que favoreció una sacudida fuerte en las zonas próximas.

En cuanto a los movimientos percibidos en la ciudad de Panamá y otros puntos del país, Luque explicó que la intensidad de la sacudida disminuye a medida que aumenta la distancia respecto del área donde se originó el terremoto.

El especialista también precisó que las réplicas pueden seguir ocurriendo después de un sismo de esta magnitud, aunque son de menor magnitud que el evento principal.