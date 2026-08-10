Panamá prevé algunas réplicas tras terremoto en Colombia

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá informó que el terremoto de magnitud 7.4 registrado la mañana de este lunes 10 de agosto en Colombia y percibido en varios sectores del territorio panameño podría generar réplicas durante las próximas horas debido a la magnitud del evento.

En una entrevista para TVN Noticias, el director del Instituto de Geociencias, Néstor Luque, señaló que el movimiento ocurrió en una zona asociada al contacto de importantes estructuras tectónicas, entre ellas la falla de Garrapata y el cinturón del Este de Panamá.

La magnitud del terremoto permitió que la sacudida fuera percibida en diferentes puntos de Panamá. Se recibieron reportes desde Chepo y la ciudad de Panamá, especialmente en edificios altos, donde residentes describieron vibraciones y movimientos prolongados.

El terremoto también fue percibido en Penonomé, donde algunos reportes indican que la vibración pudo extenderse entre 40 segundos y un minuto.

Debido a la magnitud del evento, exíste la posibilidad de nuevos movimientos, por lo que las autoridades mantienen el monitoreo de la actividad sísmica.

Las réplicas pueden ocurrir después de un sismo de gran magnitud y que su intensidad y frecuencia no pueden determinarse con exactitud de manera anticipada.