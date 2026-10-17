Universidad de Panamá retomará clases presenciales de forma escalonada desde el 19 de octubre

La Universidad de Panamá anunció que el retorno a las clases presenciales comenzará el próximo lunes 19 de octubre, de manera escalonada por facultades, tras las inspecciones realizadas en las instalaciones universitarias y la evaluación de las afectaciones ocasionadas por la reciente emergencia en el país.

De acuerdo con un comunicado de la Rectoría, el lunes retomarán las clases presenciales los estudiantes de las facultades de Enfermería, Medicina, Psicología, Medicina Veterinaria, Odontología, Bellas Artes, Ingeniería, Arquitectura, Informática Electrónica y Comunicación, Economía, Administración Pública y Educación.

Las demás facultades continuarán temporalmente bajo la modalidad no presencial y recibirán un aviso previo para su reincorporación a las aulas.

En cuanto a los Centros Regionales Universitarios, cada director podrá tomar las decisiones correspondientes según las condiciones particulares de su sede, extensión universitaria o programa anexo, en coordinación con las autoridades académicas.