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Universidad de Panamá retomará clases presenciales de forma escalonada desde el 19 de octubre

La Universidad de Panamá define qué facultades regresan a las aulas el 19 de octubre
La Universidad de Panamá define qué facultades regresan a las aulas el 19 de octubre Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 17/10/2026 14:51
Algunas facultades de la Universidad de Panamá volverán a las aulas este lunes, mientras los centros regionales evaluarán las condiciones particulares de cada sede.

La Universidad de Panamá anunció que el retorno a las clases presenciales comenzará el próximo lunes 19 de octubre, de manera escalonada por facultades, tras las inspecciones realizadas en las instalaciones universitarias y la evaluación de las afectaciones ocasionadas por la reciente emergencia en el país.

De acuerdo con un comunicado de la Rectoría, el lunes retomarán las clases presenciales los estudiantes de las facultades de Enfermería, Medicina, Psicología, Medicina Veterinaria, Odontología, Bellas Artes, Ingeniería, Arquitectura, Informática Electrónica y Comunicación, Economía, Administración Pública y Educación.

Las demás facultades continuarán temporalmente bajo la modalidad no presencial y recibirán un aviso previo para su reincorporación a las aulas.

En cuanto a los Centros Regionales Universitarios, cada director podrá tomar las decisiones correspondientes según las condiciones particulares de su sede, extensión universitaria o programa anexo, en coordinación con las autoridades académicas.

Universidad de Panamá pide flexibilidad con estudiantes afectados por la emergencia

La institución explicó que la medida busca garantizar un regreso ordenado y seguro, tomando en cuenta las afectaciones registradas en distintos sectores del país y las dificultades que enfrentan algunos estudiantes.

En ese sentido, la Rectoría hizo un llamado a los docentes para que mantengan criterios de flexibilidad con los estudiantes afectados por la emergencia, especialmente aquellos que han sufrido pérdidas materiales en sus hogares.

La Universidad también reconoció las iniciativas solidarias de estudiantes, profesores y personal administrativo que han organizado jornadas de recolección de alimentos, enseres y otros insumos para ayudar a las familias damnificadas.

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