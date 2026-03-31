Machado tras reunirse con Rubio: ‘Se acerca el día de reunir a las familias en Venezuela’

La líder opositora venezolana y ganadora del premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, informó a través de la red social X sobre su reunión de este 31 de marzo con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

De acuerdo con Machado, hablaron sobre la situación de Venezuela y el impulso a la agenda democrática.

“Excelente reunión con el secretario de Estado, Marco Rubio. Gracias por su compromiso con la democracia, la libertad y el bienestar de los venezolanos”, escribió la dirigente en su publicación.

Machado también expresó optimismo sobre el futuro del país, al asegurar que “se acerca el día en que reuniremos a nuestras familias en Venezuela”, en un mensaje que apunta a la expectativa de cambios políticos y el eventual retorno de venezolanos que han emigrado.

La dirigente concluyó su mensaje con la frase “¡Avanzamos!”, reafirmando su postura de continuidad en la lucha política y el impulso de un proceso de cambio en Venezuela.

Por parte de la administración Trump se informó que no habría un pronunciamiento sobre los temas que se trataron en la reunión entre Machado y Rubio.