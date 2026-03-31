María Corina Machado y Marco Rubio se reúnen en Estados Unidos en medio de expectativa por su regreso a Venezuela

La líder opositora venezolana María Corina Machado sostuvo este martes un encuentro clave con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una reunión que inició a las 10:00 de la mañana, según confirmó su equipo de prensa. El comunicado oficial ofreció escasos detalles sobre el contenido del encuentro, lo que ha generado expectativas en torno a los posibles acuerdos o definiciones políticas que podrían surgir de esta cita de alto nivel.

Reunión en un momento estratégico

El encuentro se produce en un contexto particularmente sensible para Venezuela, marcado por la reciente reactivación de las operaciones de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países luego de años de ruptura. Además, la reunión ocurre en medio de una intensa agenda internacional de Machado, quien en los últimos meses ha sostenido contactos con líderes políticos, legisladores y actores clave de la comunidad internacional.

Señales sobre un eventual retorno

Uno de los elementos que rodea este encuentro es la posibilidad de que Machado concrete su regreso a Venezuela, una intención que ha manifestado públicamente en reiteradas ocasiones. La dirigente salió del país en diciembre pasado, tras permanecer en la clandestinidad durante un año para evitar su detención, y posteriormente viajó a Noruega, donde recibió el Premio Nobel de la Paz. Desde entonces, ha insistido en que su retorno forma parte de una estrategia política más amplia vinculada al proceso de transición democrática en el país.

Silencio oficial y expectativa internacional