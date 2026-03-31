María Corina Machado y Marco Rubio se reúnen en Estados Unidos en medio de expectativa por su regreso a Venezuela

El encuentro se produce en un contexto particularmente sensible para <b>Venezuela</b>, marcado por la reciente reactivación de las operaciones de la <b>Embajada de Estados Unidos en Caracas</b>, tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países luego de años de ruptura.Además, la reunión ocurre en medio de una intensa agenda internacional de <b>Machado</b>, quien en los últimos meses ha sostenido contactos con líderes políticos, legisladores y actores clave de la comunidad internacional.