Donald Trump vuelve a conversar con María Corina Machado: ‘Tenemos una muy buena relación’

<b>El presidente de Estados Unidos, Donald Trump</b>, confirmó este jueves 22 de enero que <b>volvió a conversar con la líder opositora venezolana María Corina Machado</b>, en medio de un contexto político marcado por tensiones internas y disputas de poder en Venezuela.<i>'Hablamos. Tenemos una muy buena relación. Es una gran mujer. Una mujer muy buena que ha atravesado mucho</i>', expresó Trump al referirse a Machado, una de las principales figuras de la oposición venezolana y férrea crítica del chavismo.Las declaraciones del mandatario estadounidense se produjeron el mismo día en que también se refirió al gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez, a quien atribuyó un<i> 'liderazgo muy fuerte'</i>, en una afirmación que generó reacciones encontradas debido a la histórica postura crítica de Trump frente al chavismo.Hasta el momento, ni Machado ni el gobierno venezolano han reaccionado públicamente a las declaraciones del presidente estadounidense. El contacto entre Trump y la dirigente opositora se da en un escenario de alta tensión política, con la oposición venezolana insistiendo en una transición democrática y la comunidad internacional dividida frente al reconocimiento de las autoridades en Caracas.Las palabras de Trump reavivan el debate sobre el rol de Estados Unidos en la crisis venezolana y su relación tanto con la oposición como con las autoridades que ejercen el poder en el país sudamericano.