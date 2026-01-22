Donald Trump vuelve a conversar con María Corina Machado: ‘Tenemos una muy buena relación’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este jueves 22 de enero que volvió a conversar con la líder opositora venezolana María Corina Machado, en medio de un contexto político marcado por tensiones internas y disputas de poder en Venezuela.

“Hablamos. Tenemos una muy buena relación. Es una gran mujer. Una mujer muy buena que ha atravesado mucho”, expresó Trump al referirse a Machado, una de las principales figuras de la oposición venezolana y férrea crítica del chavismo.

Las declaraciones del mandatario estadounidense se produjeron el mismo día en que también se refirió al gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez, a quien atribuyó un “liderazgo muy fuerte”, en una afirmación que generó reacciones encontradas debido a la histórica postura crítica de Trump frente al chavismo.

Hasta el momento, ni Machado ni el gobierno venezolano han reaccionado públicamente a las declaraciones del presidente estadounidense.

El contacto entre Trump y la dirigente opositora se da en un escenario de alta tensión política, con la oposición venezolana insistiendo en una transición democrática y la comunidad internacional dividida frente al reconocimiento de las autoridades en Caracas.

Las palabras de Trump reavivan el debate sobre el rol de Estados Unidos en la crisis venezolana y su relación tanto con la oposición como con las autoridades que ejercen el poder en el país sudamericano.