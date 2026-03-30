Marco Rubio ve “perspectivas positivas” en Venezuela tras caída de Nicolás Maduro

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este lunes 30 de marzo que la administración de Donald Trump mantiene perspectivas “positivas” sobre Venezuela, a casi tres meses de la operación ‘Determinación Absoluta’, que derivó en la caída del presidente venezolano Nicolás Maduro.

En una entrevista concedida a la cadena catarí Al Jazeera, el jefe de la diplomacia estadounidense confirmó que su país mantiene un diálogo diario con la administración interina de Delcy Rodríguez, a la que otorgó crédito por seguir hasta ahora el plan delineado por Trump para Venezuela, enfocado en la estabilización económica del país como paso previo a una eventual transición democrática.

“Lo que queremos ver al final es una transición. Para que Venezuela desarrolle todo su potencial económico, debe contar con un gobierno estable y democrático en el que cualquier inversionista esté dispuesto a colocar su capital, con la certeza de que estará protegido por las leyes, los tribunales y la legitimidad. Estamos encaminados a lograrlo y el crédito corresponde a las autoridades interinas”, manifestó Rubio.

Sobre las condiciones necesarias para esa transición democrática, como la libre participación política y la existencia de una prensa independiente, Rubio aseguró que la vida civil está “reviviendo” en Venezuela.

“La segunda fase, tras la estabilización económica, consiste en un período de recuperación en el que se busca restablecer todos los elementos que permiten al país crecer y prosperar, generando la estabilidad necesaria para el regreso de las empresas. Estamos viendo que esto está ocurriendo y que la vida civil está tomando forma nuevamente en Venezuela. Los medios independientes pueden operar, los presos políticos están siendo liberados, hay partidos políticos en formación y ciudadanos participando activamente en la vida pública”, afirmó el secretario de Estado.

Rubio también defendió la estrategia de la administración Trump hacia la democracia en Venezuela, asegurando que su objetivo principal era estabilizar el país. “No queríamos una guerra civil, ni un colapso sistémico, ni un evento de migración masiva. Nada de eso ha ocurrido”, agregó.

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) desaconsejó a Trump transferir el poder a la líder opositora María Corina Machado o a su candidato en las elecciones de 2024, Edmundo González Urrutia, debido a que no contaban con control sobre las fuerzas armadas, según revelaron medios estadounidenses como The New York Times tras la captura de Maduro.

En cuanto a la comercialización del petróleo venezolano bajo supervisión de la administración Trump, Rubio sostuvo que ya se observan resultados positivos.

“Por primera vez en décadas, Venezuela está comercializando su petróleo en el mercado global a precio de mercado, y esos ingresos están regresando al país en beneficio del pueblo venezolano. Se están destinando a la compra de equipos médicos, así como al pago de salarios de maestros, oficiales de policía, funcionarios públicos y trabajadores de la salud”, aseguró.