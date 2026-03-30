Marco Rubio ve “perspectivas positivas” en Venezuela tras caída de Nicolás Maduro

El <b>secretario de Estado de<a href="/tag/-/meta/estados-unidos"> Estados Unidos</a></b>, <b><a href="/tag/-/meta/marco-rubio">Marco Rubio</a></b>, afirmó este lunes 30 de marzo que la administración de <b><a href="/tag/-/meta/donald-trump">Donald Trump</a></b> mantiene perspectivas 'positivas' sobre <b><a href="/tag/-/meta/venezuela">Venezuela</a></b>, a casi tres meses de la operación <b>‘Determinación Absoluta’</b>, que derivó en la caída del presidente venezolano <b><a href="/tag/-/meta/nicolas-maduro">Nicolás Maduro</a></b>.En una entrevista concedida a la cadena catarí <b>Al Jazeera</b>, el jefe de la diplomacia estadounidense confirmó que su país mantiene un diálogo diario con la administración interina de <b><a href="/tag/-/meta/delcy-rodriguez">Delcy Rodríguez</a></b>, a la que otorgó crédito por seguir hasta ahora el plan delineado por Trump para Venezuela, enfocado en la <b>estabilización económica</b> del país como paso previo a una eventual <b>transición democrática</b>.'Lo que queremos ver al final es una transición. Para que <b>Venezuela</b> desarrolle todo su potencial económico, debe contar con un <b>gobierno estable y democrático</b> en el que cualquier inversionista esté dispuesto a colocar su capital, con la certeza de que estará protegido por las leyes, los tribunales y la legitimidad. Estamos encaminados a lograrlo y el crédito corresponde a las autoridades interinas', manifestó Rubio.Sobre las condiciones necesarias para esa <b>transición democrática</b>, como la libre participación política y la existencia de una <b>prensa independiente</b>, Rubio aseguró que la vida civil está 'reviviendo' en Venezuela.'La segunda fase, tras la <b>estabilización económica</b>, consiste en un período de recuperación en el que se busca restablecer todos los elementos que permiten al país crecer y prosperar, generando la estabilidad necesaria para el regreso de las empresas. Estamos viendo que esto está ocurriendo y que la <b>vida civil</b> está tomando forma nuevamente en Venezuela. Los <b>medios independientes</b> pueden operar, los <b>presos políticos</b> están siendo liberados, hay <b>partidos políticos</b> en formación y ciudadanos participando activamente en la vida pública', afirmó el secretario de Estado.Rubio también defendió la estrategia de la administración <b>Trump</b> hacia la democracia en Venezuela, asegurando que su objetivo principal era estabilizar el país. 'No queríamos una <b>guerra civil</b>, ni un <b>colapso sistémico</b>, ni un evento de <b>migración masiva</b>. Nada de eso ha ocurrido', agregó.La <b>Agencia Central de Inteligencia (CIA)</b> desaconsejó a Trump transferir el poder a la líder opositora <b><a href="/tag/-/meta/maria-corina-machado">María Corina Machado</a></b> o a su candidato en las elecciones de 2024, <b><a href="/tag/-/meta/edmundo-gonzalez-urrutia">Edmundo González Urrutia</a></b>, debido a que no contaban con control sobre las <b>fuerzas armadas</b>, según revelaron medios estadounidenses como <b>The New York Times</b> tras la captura de Maduro.En cuanto a la <b>comercialización del petróleo venezolano</b> bajo supervisión de la administración Trump, Rubio sostuvo que ya se observan resultados positivos.'Por primera vez en décadas, Venezuela está comercializando su petróleo en el <b>mercado global a precio de mercado</b>, y esos ingresos están regresando al país en beneficio del pueblo venezolano. Se están destinando a la compra de <b>equipos médicos</b>, así como al pago de salarios de <b>maestros</b>, <b>oficiales de policía</b>, <b>funcionarios públicos</b> y <b>trabajadores de la salud</b>', aseguró.