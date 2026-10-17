Fútbol panameño se moviliza para ayudar a los damnificados del terremoto

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) y clubes de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) activaron iniciativas para recaudar donaciones y apoyar a las familias afectadas por el terremoto de 7.5 del pasado 9 de octubre.

Además, esas acciones incluyen la donación de parte de la taquilla de un partido de la selección de Panamá, la habilitación de un centro de acopio y el ingreso a encuentros de la LPF a cambio de alimentos, agua potable y artículos de primera necesidad.

FPF destinará parte de la taquilla a los damnificados

La FPF anunció que destinará parte de la recaudación del partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf entre Panamá y Curazao a apoyar a las familias afectadas por el terremoto.

Manuel Arias, presidente de la FPF, expresó su solidaridad con las personas afectadas y señaló que el fútbol también puede contribuir a brindar ayuda durante la emergencia.

Además, la federación habilitó sus instalaciones en la Ciudad Deportiva Irving Saladino como centro de acopio para recibir donaciones durante esta semana.

Los boletos para el partido de la selección panameña, programado para el domingo 15 de noviembre en el Estadio Rommel Fernández, están disponibles en el sitio web de la federación: www.fepafut.com.

Clubes de la LPF cambian entradas por donaciones

Los equipos de la Liga Panameña de Fútbol también organizaron actividades para recolectar insumos destinados a las personas afectadas por el sismo.

El Club Atlético Independiente (CAI) y UMECIT FC anunciaron iniciativas en las que los aficionados podrán ingresar a sus próximos partidos mediante la entrega de productos de primera necesidad.

- CAI vs. Veraguas United: bajo el lema Jugamos x Panamá, el partido se disputará este sábado 17 de octubre, a las 6:15 p.m., en el estadio Rommel Fernández. Para ingresar, los asistentes podrán donar alimentos no perecederos.

- UMECIT FC vs. Alianza FC: con la campaña Solidaridad que nos une, el club recibirá agua potable embotellada, alimentos no perecederos y artículos de higiene personal como aporte para acceder al encuentro de este domingo 18 de octubre, a las 6:15 p.m., en el estadio COS Sports Plaza.

Las iniciativas buscan aprovechar la convocatoria del fútbol nacional para recolectar suministros y canalizar apoyo hacia las familias afectadas por el terremoto.

La FPF y los clubes participantes invitan a los aficionados a sumarse a las jornadas de donación y contribuir con la atención de las necesidades generadas por la emergencia.