Machado afirma que Venezuela y Estados Unidos comparten el mismo ADN republicano

La líder opositora venezolana y ganadora del premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, aseguró este sábado 4 de julio que Venezuela y Estados Unidos comparten un mismo origen republicano, al felicitar al pueblo estadounidense por el 250 aniversario de su Independencia y destacar los vínculos históricos entre ambas naciones.

A través de una publicación en la red social X, Machado sostuvo que ambos países son “aliados históricos y naturales”, unidos por su compromiso con la libertad y los valores democráticos.

“Venezuela y Estados Unidos comparten ese mismo ADN republicano. Somos aliados históricos y naturales, unidos por nuestro compromiso con los valores democráticos”, expresó la dirigente opositora.

En su mensaje, destacó que la independencia de Estados Unidos, proclamada hace dos siglos y medio en Filadelfia, consolidó principios como la separación de poderes, el imperio de la ley y la protección de los derechos individuales, los cuales calificó como la base de una nación libre y próspera.

Machado señaló además que la cercanía entre las fechas patrias de ambos países no es una coincidencia. Recordó que, mientras Estados Unidos celebra este 4 de julio su independencia, Venezuela conmemorará este 5 de julio el 215 aniversario de su emancipación, una proximidad que, según afirmó, refleja un destino compartido y un compromiso con la defensa de la libertad.

La líder opositora sostuvo que, mientras los estadounidenses celebran 250 años de libertad constitucional, los venezolanos continúan luchando por recuperar principios como la separación de poderes, la independencia del sistema judicial y el respeto por la dignidad de los ciudadanos.

En ese contexto, reafirmó el compromiso de construir un hemisferio basado en la paz, la democracia y las libertades individuales, donde la opresión quede atrás y prevalezcan las oportunidades para las futuras generaciones.

Machado también expresó su agradecimiento al pueblo de Estados Unidos, al presidente Donald Trump, a su administración, a los servidores públicos y a los integrantes de las Fuerzas Armadas estadounidenses por el respaldo brindado a Venezuela.

”Su apoyo ha sido un poderoso testimonio de solidaridad, determinación y defensa de los valores perdurables de la libertad en un momento crítico para Venezuela y para nuestro hemisferio”, manifestó.

La dirigente concluyó su mensaje con un llamado a mantener el compromiso con la defensa de la libertad y expresó su deseo de que “Dios bendiga al pueblo de los Estados Unidos” y guíe a Venezuela en su camino hacia la recuperación de la democracia.