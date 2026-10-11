Hospitales y centros de salud mantienen atención psicológica tras sismo: Conozca los horarios y sedes habilatadas

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció que mantiene la atención psicológica y de salud mental para la población afectada por el sismo registrado el pasado 9 de octubre. La medida busca acompañar a quienes presentan ansiedad, miedo, crisis de pánico, tristeza o depresión, reacciones comunes tras un evento de esta magnitud.

Los equipos especializados trabajan en hospitales y centros de salud de varias provincias, priorizando las comunidades más impactadas. El servicio se mantendrá mientras dure la emergencia y se extenderá a nuevas áreas conforme se verifiquen las condiciones de seguridad. En el Hospital Cecilio A. Castillero, un equipo conformado por tres psicólogos, siete especialistas en salud mental y un psiquiatra atiende de 7:00 a. m. a 11:00 p. m.. En el distrito de Ocú, la atención se ofrece de 7:00 a. m. a 3:00 p. m., y se realizan jornadas itinerantes en otros distritos. A partir del lunes 12 de octubre, se prevé ampliar la cobertura hacia Pesé, Las Minas y Los Pozos, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan.