Hospitales y centros de salud mantienen atención psicológica tras sismo: Conozca los horarios y sedes habilatadas

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció que mantiene la atención psicológica y de salud mental para la población afectada por el sismo registrado el pasado 9 de octubre.
La medida busca acompañar a quienes presentan ansiedad, miedo, crisis de pánico, tristeza o depresión, reacciones comunes tras un evento de esta magnitud.
Los equipos especializados trabajan en hospitales y centros de salud de varias provincias, priorizando las comunidades más impactadas. El servicio se mantendrá mientras dure la emergencia y se extenderá a nuevas áreas conforme se verifiquen las condiciones de seguridad.
En el Hospital Cecilio A. Castillero, un equipo conformado por tres psicólogos, siete especialistas en salud mental y un psiquiatra atiende de 7:00 a. m. a 11:00 p. m..
En el distrito de Ocú, la atención se ofrece de 7:00 a. m. a 3:00 p. m., y se realizan jornadas itinerantes en otros distritos. A partir del lunes 12 de octubre, se prevé ampliar la cobertura hacia Pesé, Las Minas y Los Pozos, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan.
Coclé
Los centros de salud de Penonomé, Antón y Pocrí (Aguadulce) brindan atención psicológica de 7:00 a. m. a 3:00 p. m.. El servicio funciona por libre demanda, lo que significa que las personas pueden acudir directamente durante el horario establecido sin necesidad de cita previa.
Veraguas
La población puede recibir apoyo en Atalaya, Canto del Llano, La Mata, Santiago, Montijo y Santa Fe, en horario de 7:00 a. m. a 3:00 p. m.. Al igual que en Coclé, la atención se ofrece por libre demanda, garantizando acceso inmediato a quienes lo requieran.
Los Santos
En el Hospital Regional Joaquín Pablo Franco Sayas, la atención psicológica se brinda de 6:00 a. m. a 6:00 p. m.. Por su parte, el Hospital Regional Anita Moreno mantiene el servicio de psicología de 6:00 a. m. a 12:00 medianoche, ampliando la cobertura para responder a la alta demanda.
Además de los servicios presenciales, las personas que necesiten orientación pueden comunicarse con la línea 147 del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Este canal telefónico ofrece acompañamiento emocional y orientación inmediata para quienes no puedan desplazarse a los centros de salud.
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