Así fue la participación de Panamá en el Desfile de la Hispanidad en Nueva York

Este domingo, las emblemáticas calles de Manhattan se llenaron de color, ritmo y tradición con la celebración del tradicional Desfile de la Hispanidad, un evento que rinde homenaje a la cultura, la historia y la unidad de los pueblos latinoamericanos en los Estados Unidos.

En esta edición, la delegación panameña acaparó las miradas y los aplausos del público presente.

Al son de los tambores, la energía de las polleras —el traje típico nacional— y la algarabía de los diabicos sucios y otros conjuntos folclóricos, Panamá demostró una vez más la riqueza de su patrimonio cultural en el corazón de la Gran Manzana.