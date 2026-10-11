Así fue la participación de Panamá en el Desfile de la Hispanidad en Nueva York

Este domingo, las emblemáticas calles de Manhattan se llenaron de color, ritmo y tradición con la celebración del tradicional Desfile de la Hispanidad, un evento que rinde homenaje a la cultura, la historia y la unidad de los pueblos latinoamericanos en los Estados Unidos.
En esta edición, la delegación panameña acaparó las miradas y los aplausos del público presente.
Al son de los tambores, la energía de las polleras —el traje típico nacional— y la algarabía de los diabicos sucios y otros conjuntos folclóricos, Panamá demostró una vez más la riqueza de su patrimonio cultural en el corazón de la Gran Manzana.
Residentes panameños en Nueva York, junto a visitantes que viajaron especialmente para la ocasión, se unieron en una sola voz para entonar canciones patrias y ondear con orgullo la bandera tricolor, reafirmando sus raíces y compartiendo la alegría y hospitalidad que caracterizan al pueblo panameño.
El Desfile de la Hispanidad continúa consolidándose como un espacio clave para visibilizar la contribución de la comunidad hispana en Estados Unidos, fomentando el intercambio cultural y manteniendo vivas las tradiciones de las nuevas generaciones lejos de casa.
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