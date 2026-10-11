  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Tocumen confirma ausencia de daños y agiliza reprogramación de vuelos tras sismo

El Centro de Control de Operaciones Aeroportuarias (AOCC) indicó que se mantiene la aplicación de protocolos de seguridad ante las réplicas.
El Centro de Control de Operaciones Aeroportuarias (AOCC) indicó que se mantiene la aplicación de protocolos de seguridad ante las réplicas. Cedida
Por
Lourdes García Armuelles
  • 11/10/2026 14:56
Tocumen recomendó a los viajeros mantenerse en comunicación con sus aerolíneas para confirmar el estado de sus itinerarios y seguir las indicaciones del personal aeroportuario

El Aeropuerto Internacional de Tocumen informó que sus operaciones avanzan hacia la normalidad luego del sismo registrado el pasado 9 de octubre, confirmando que las inspecciones realizadas en las pistas y puentes de abordaje no detectaron daños ni objetos extraños, y que todas las estructuras inspeccionadas se encuentran operativas.

El Centro de Control de Operaciones Aeroportuarias (AOCC) indicó que se mantiene la aplicación de protocolos de seguridad ante las réplicas.

Recalcó que cuando las condiciones lo requieren, las operaciones se suspenden temporalmente para realizar inspecciones, retomándose únicamente tras verificar que el entorno es seguro.

La administración de Tocumen destacó que trabaja en estrecha coordinación con las aerolíneas para brindar respaldo operativo y facilitar la reprogramación de vuelos afectados.

Mencionaron que este esfuerzo conjunto busca atender la acumulación de pasajeros y vuelos generada por la emergencia sísmica, agilizando la salida progresiva de quienes no pudieron continuar sus viajes.

“Estamos trabajando sin descanso, junto con las aerolíneas y las entidades presentes en el aeropuerto, para recuperar plenamente la normalidad de las operaciones y facilitar que los pasajeros afectados puedan continuar sus viajes lo antes posible, sin comprometer la seguridad de nuestros pasajeros y colaboradores”, expresó José Ruiz Blanco, gerente general de Tocumen, S.A.

Los horarios estimados de los vuelos se actualizarán en las pantallas de ambas terminales. Tocumen recomendó a los viajeros mantenerse en comunicación con sus aerolíneas para confirmar el estado de sus itinerarios y seguir las indicaciones del personal aeroportuario.

“Todos nuestros esfuerzos están puestos en que puedan continuar su viaje de forma segura”, añadió Ruiz Blanco.

VIDEOS

Familiares honran a víctimas del Festival Nova entre “frustración” y esperanza electoral
Cientos de familiares y amigos se congregaron este miércoles en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, para homenajear a sus allegados con la esperanza de que las elecciones en Israel permitan una investigación transparente de lo ocurrido. EFE/ Magda Gibelli
Cientos de familiares y amigos se congregaron este miércoles en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, para homenajear a sus allegados con la esperanza de que las elecciones en Israel permitan una investigación transparente de lo ocurrido. EFE/ Magda Gibelli ( Magda Gibelli / EFE )

Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...

Video: El Niño dispara los termómetros en el Caribe colombiano y amenaza a la población y el agua
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados centígrados, provocando cada vez más perjuicios sobre la población, la generación de energía y el suministro de agua. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados centígrados, provocando cada vez más perjuicios sobre la población, la generación de energía y el suministro de agua. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo ( Ricardo Maldonado Rozo / EFE )

El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...

Lo Nuevo