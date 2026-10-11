Tocumen confirma ausencia de daños y agiliza reprogramación de vuelos tras sismo

El Aeropuerto Internacional de Tocumen informó que sus operaciones avanzan hacia la normalidad luego del sismo registrado el pasado 9 de octubre, confirmando que las inspecciones realizadas en las pistas y puentes de abordaje no detectaron daños ni objetos extraños, y que todas las estructuras inspeccionadas se encuentran operativas.

El Centro de Control de Operaciones Aeroportuarias (AOCC) indicó que se mantiene la aplicación de protocolos de seguridad ante las réplicas.

Recalcó que cuando las condiciones lo requieren, las operaciones se suspenden temporalmente para realizar inspecciones, retomándose únicamente tras verificar que el entorno es seguro.