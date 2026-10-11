Tocumen confirma ausencia de daños y agiliza reprogramación de vuelos tras sismo

El Aeropuerto Internacional de Tocumen informó que sus operaciones avanzan hacia la normalidad luego del sismo registrado el pasado 9 de octubre, confirmando que las inspecciones realizadas en las pistas y puentes de abordaje no detectaron daños ni objetos extraños, y que todas las estructuras inspeccionadas se encuentran operativas.
El Centro de Control de Operaciones Aeroportuarias (AOCC) indicó que se mantiene la aplicación de protocolos de seguridad ante las réplicas.
Recalcó que cuando las condiciones lo requieren, las operaciones se suspenden temporalmente para realizar inspecciones, retomándose únicamente tras verificar que el entorno es seguro.
La administración de Tocumen destacó que trabaja en estrecha coordinación con las aerolíneas para brindar respaldo operativo y facilitar la reprogramación de vuelos afectados.
Mencionaron que este esfuerzo conjunto busca atender la acumulación de pasajeros y vuelos generada por la emergencia sísmica, agilizando la salida progresiva de quienes no pudieron continuar sus viajes.
“Estamos trabajando sin descanso, junto con las aerolíneas y las entidades presentes en el aeropuerto, para recuperar plenamente la normalidad de las operaciones y facilitar que los pasajeros afectados puedan continuar sus viajes lo antes posible, sin comprometer la seguridad de nuestros pasajeros y colaboradores”, expresó José Ruiz Blanco, gerente general de Tocumen, S.A.
Los horarios estimados de los vuelos se actualizarán en las pantallas de ambas terminales. Tocumen recomendó a los viajeros mantenerse en comunicación con sus aerolíneas para confirmar el estado de sus itinerarios y seguir las indicaciones del personal aeroportuario.
“Todos nuestros esfuerzos están puestos en que puedan continuar su viaje de forma segura”, añadió Ruiz Blanco.
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