El Gobierno de José Raúl Mulino y la Asamblea Nacional enfrentan una fuerte desaprobación ciudadana. Más de ocho de cada diez panameños evalúan negativamente la gestión de ambos órganos del Estado, según la encuesta Vea Panamá de noviembre de 2026. El estudio, elaborado por Prodigious Consulting para La Estrella de Panamá, indica que el 84.5% de los consultados desaprueba la gestión del Ejecutivo. De ese porcentaje, el 60.9% la califica como mala y el 23.6% como muy mala. La Asamblea Nacional tampoco escapa al rechazo. El 83.8% de los encuestados desaprueba su gestión. En este caso, el 64.3% la considera mala y el 19.5% muy mala.

La comparación con julio muestra un deterioro en la evaluación de ambos poderes. La desaprobación del Ejecutivo aumentó 6.9 puntos porcentuales, mientras que la de la Asamblea subió 10.9 puntos. La percepción sobre el rumbo del país también refleja el descontento. El 88.5% considera que Panamá va por mal camino, frente a un 7% que opina que el país avanza en la dirección correcta. A esto se suma que el 71.6% de los consultados manifiesta tener poca o muy poca confianza en el Gobierno.