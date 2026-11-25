La relación entre el Gobierno y la ciudadanía refleja una marcada distancia. El 87.9% de los panameños considera que las autoridades nacionales escuchan poco o nada las preocupaciones de la población, según la encuesta Vea Panamá, elaborada por Prodigious Consulting para La Estrella de Panamá.

El estudio, realizado en noviembre de 2026 a 1,501 personas, revela que el 49.2% de los consultados siente que el Gobierno no escucha sus demandas, mientras que el 38.8% considera que presta poca atención a sus inquietudes.

En el otro extremo, el 11.3% afirma que las autoridades escuchan mucho o algo a la población. Otro 0.7% no sabe o prefirió no responder.

La percepción ciudadana también coincide con una evaluación desfavorable de la gestión presidencial. El 84.5% de los encuestados desaprueba la labor del Ejecutivo, encabezado por el presidente José Raúl Mulino.

Ambos indicadores reflejan el descontento de una parte importante de la población con la relación que mantiene con las autoridades. Las demandas de las comunidades, las protestas y las preocupaciones por los servicios públicos son algunos de los asuntos que forman parte de la discusión sobre la capacidad del Estado para atender las necesidades ciudadanas.

El resultado plantea un desafío para el Gobierno: fortalecer los espacios de participación, mejorar la comunicación con las comunidades y ofrecer respuestas a las inquietudes que expresan los ciudadanos.

La percepción sobre la capacidad de escucha también representa un indicador importante para conocer cómo evalúa la población su relación con las instituciones y qué tan representada se siente en las decisiones públicas.