Los partidos políticos enfrentan dificultades para conectar con la población panameña. El 72.1% de los ciudadanos consultados no simpatiza con ninguna organización política, según los resultados de noviembre de la encuesta Vea Panamá.

El estudio, elaborado por Prodigious Consulting para La Estrella de Panamá, muestra que el Partido Revolucionario Democrático (PRD) registra la mayor simpatía partidaria, con 8.7%, seguido por Realizando Metas (RM), con 6.5%.

Ninguno de los demás partidos supera el 3%.

Las cifras reflejan que la mayoría de los ciudadanos no encuentra identificación en las organizaciones políticas existentes. Este resultado plantea un desafío para los partidos, que necesitan recuperar la confianza de los electores y fortalecer su relación con la población.

El panorama político también coincide con la evaluación negativa del Ejecutivo y la Asamblea Nacional, dos instituciones que registran niveles de desaprobación superiores al 83%.

Pero el distanciamiento partidario no significa necesariamente que los ciudadanos hayan perdido el interés por el futuro del país.

La encuesta también consultó sobre las expectativas de la población. El 52.7% mantiene una visión pesimista, mientras que el 35.2% se declara neutral y el 11.6% expresa optimismo.

Aunque el pesimismo sigue siendo mayoritario, disminuyó 3.1 puntos porcentuales frente a julio, cuando alcanzaba el 55.8%.

El porcentaje de personas que mantiene una posición neutral también llama la atención. Más de tres de cada diez consultados no expresan una visión optimista ni pesimista sobre el futuro.

Este escenario deja preguntas sobre el comportamiento de los ciudadanos frente a la política y el papel que tendrán los partidos en los próximos años.

Para las organizaciones políticas, el reto consiste en acercarse a una población que, según los resultados de la encuesta, mayoritariamente no se identifica con ninguna de ellas.