En 2019, las transacciones de un joven cliente venezolano de Banesco Panamá llamaron la atención de los oficiales de cumplimiento del Deutsche Bank, entidad que servía como banco corresponsal de la entidad bancaria en el país. Así comienza el relato del medio digital Armando.info sobre una de las historias que salió a relucir como consecuencia de la filtración de más de 15 millones de archivos confidenciales del banco alemán, que dio origen a la investigación transnacional Inside Deutsche Bank. El joven cliente es Alejandro Arroyo Pérez, sobre quien los banqueros alemanes quisieron saber más. En ese momento, el venezolano apenas despuntaba en el estado Bolívar, luego de haber sido presidente de un equipo de fútbol profesional del país suramericano.

Armando.info relata que, a raíz de las sanciones financieras que, a partir de 2017, la primera administración de Donald Trump impuso a entidades del Estado venezolano —clientes no solo del banco alemán, sino también de muchas de las grandes entidades bancarias de Europa, Estados Unidos y Asia—, la Unidad de Inteligencia del Cliente Contra el Delito Financiero del Deutsche Bank se dispuso a evaluar los riesgos que supondría seguir haciendo negocios con la Venezuela de Maduro. Para ese momento, Deutsche Bank actuaba como banco corresponsal de Banesco Panamá, que opera en el país desde 2007 y forma parte del Grupo Financiero Banesco, encabezado por el hombre más rico de Venezuela, Juan Carlos Escotet, también uno de los cinco magnates más acaudalados de España, donde controla el banco Abanca.

Por esas conexiones con Venezuela, para agosto de 2018 lucía natural que, de los 164.443 clientes activos de Banesco Panamá, casi la mitad (47,61 %) residiera en ese país, de acuerdo con los datos que entonces la entidad enviaba a su par alemán. Sin embargo, de esa amplia cartera de clientes venezolanos también surgía una duda inquietante para el banco alemán, por cuyas cuentas, en su papel de corresponsal, pasaban las transacciones internacionales ordenadas desde Banesco Panamá. Las preocupaciones del Deutsche Bank con respecto a Venezuela se conocen ahora gracias a decenas de documentos que forman parte de la filtración que dio origen a la investigación transnacional Inside Deutsche Bank, liderada por Barracuda Media y coordinada en América Latina junto con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP). La filtración contiene correos electrónicos de altos ejecutivos, documentos de evaluación de riesgos, informes de transacciones sospechosas e información sobre millonarios, oligarcas, políticos, compañías y empresarios involucrados en casos de corrupción, entre otros actores. El material fue compartido con más de 230 periodistas de 56 medios de comunicación de más de 50 países, incluido Armando.info, de Venezuela. El Deutsche Bank identificó que Banesco Panamá tenía decenas de clientes de alto riesgo, entre personas y compañías, cuyas transacciones, según la evaluación del banco alemán, mantenían alguna relación con entidades offshore o con esquemas de lavado de dinero a través de empresas de maletín. Todos estos eran factores de riesgo que el banco alemán pedía revisar detenidamente a su par panameño.

Una de las figuras en las que reparó el Deutsche Bank fue la de un venezolano de apenas 29 años en ese momento: Alejandro José Arroyo Pérez. Por entonces, Arroyo Pérez era conocido públicamente por su gestión, entre 2016 y 2019, como presidente de Mineros de Guayana, el tradicional club de la Liga Futve (primera división del fútbol profesional) del estado Bolívar, en el sureste del país, señala Armando.info, un medio digital venezolano especializado en periodismo de investigación en la región. Arroyo Pérez fue imputado y acusado en el caso de corrupción conocido como Pdvsa-Cripto, cuyo juicio se desarrolla actualmente. Sin embargo, de acuerdo con tres fuentes judiciales distintas, acaba de recibir una condena de 17 años de prisión, relata Armando.info. De acuerdo con la publicación, en agosto de 2019, el Departamento Contra el Delito Financiero del Deutsche Bank elaboró un documento interno titulado Informe previo a la visita ‘in situ’ sobre banca corresponsal. El reporte seguía la pista de 23 clientes de Banesco Panamá que, entre abril y junio de ese año, habían completado transacciones en dólares estadounidenses vinculadas con redes de lavado de dinero, exposición a sanciones y otros riesgos bancarios.

El reporte también revelaba debilidades en la entidad panameña relacionadas con las medidas que deben aplicarse para prevenir el lavado de dinero y los delitos financieros, entre ellas, los procesos requeridos de due diligence (diligencia debida) y know your client (conoce a tu cliente, KYC) del sistema bancario. Asimismo, informaba sobre algunos clientes que parecían estar vinculados con «direcciones ficticias conocidas, empresas fantasma y reportes de actividades sospechosas (SAR) del Reino Unido». Por ello, concluía el documento, se requería «más información de parte de Banesco para determinar el propósito económico y lícito de la relación y las transacciones» de cada uno de esos clientes. Como primero de la lista de los 23 señalados figuraba Alejandro Arroyo Pérez, cliente de Banesco Panamá. Se habían rastreado transacciones del joven empresario venezolano con Morning Star Holdings, entidad que «es mencionada entre las empresas fantasma del Danske Bank», según precisaba el reporte, en referencia a un escándalo de lavado de dinero en 2022 en el que estuvo involucrada la sucursal en Estonia del banco danés Danske Bank y por el que el Deutsche Bank fue multado en Alemania y Estados Unidos.