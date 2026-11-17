Entre los casos que aparecen en la documentación figura la relación del Deutsche Bank con Jeffrey Epstein. La entidad aceptó al financista como cliente en 2013, años después de que fuera condenado por solicitar servicios de prostitución a una menor de edad. Los documentos revelan que posteriormente el banco identificó cerca de $600 millones en transacciones sospechosas relacionadas con Epstein y su círculo de contactos, una cifra superior a la conocida públicamente hasta ahora.

Los archivos, entregados por dos denunciantes cuya identidad permanece bajo reserva, muestran que el banco habría pasado por alto reiteradamente señales de alerta sobre posibles operaciones de blanqueo de capitales e incumplimientos de sanciones internacionales. También evidencian tensiones internas entre los departamentos encargados de vigilar los riesgos financieros y las áreas comerciales interesadas en mantener relaciones con clientes de gran capacidad económica.

El proyecto periodístico, coordinado a través de la organización sin fines de lucro Barracuda Media, involucró a medios de más de 50 países y constituye, según sus autores, la mayor filtración de documentos internos de una entidad bancaria que ha llegado a manos de periodistas.

La investigación, titulada Inside Deutsche Bank y publicada en Panamá por la revista digital Concolón, reunió el trabajo de más de 200 periodistas de distintos países, quienes durante meses analizaron correos electrónicos de altos ejecutivos, evaluaciones confidenciales de riesgo, reportes de transacciones sospechosas y documentos relacionados con clientes de la institución.

Una filtración de más de 15 millones de documentos internos del Deutsche Bank ha puesto nuevamente bajo la lupa a uno de los mayores grupos financieros del mundo, al revelar presuntas fallas en sus controles contra el blanqueo de capitales, operaciones sospechosas y un trato flexible hacia clientes de alto perfil.

El banco reconoció que cometió un error al aceptar a Epstein como cliente y manifestó que lamenta esa relación. También aseguró haber cooperado con las autoridades judiciales, los organismos reguladores y el Congreso de Estados Unidos en las investigaciones correspondientes.

La filtración también contiene información relacionada con el presidente estadounidense Donald Trump y sus vínculos financieros con la institución, así como referencias a operaciones que despertaron alertas internas por posibles conexiones con esquemas de lavado de dinero en Rusia y Azerbaiyán.

Otros nombres mencionados son los oligarcas rusos Oleg Deripaska y Roman Abramóvich, además del financiero malasio Jho Low, vinculado al escándalo de corrupción del fondo estatal 1MDB, en el que presuntamente fueron desviados más de $4,500 millones.

De acuerdo con la investigación, en 2015 el Deutsche Bank continuó procesando transferencias millonarias relacionadas con Low, pese a que existían informaciones negativas y reportes internos de actividades sospechosas. El caso 1MDB se convirtió en uno de los mayores escándalos financieros internacionales de los últimos años.

Controles bajo cuestionamiento

Los documentos también exponen deficiencias en la vigilancia de operaciones realizadas a través de empresas y redes financieras internacionales. Uno de los casos descritos corresponde a una investigación interna de 2019 que detectó una extensa red de operaciones sospechosas que habría movilizado cientos de millones de euros mediante compañías registradas en Chipre, Reino Unido, Hong Kong y Ucrania.

Según los archivos, los sistemas de vigilancia del banco identificaron algunas señales de alerta, pero no lograron detectar el esquema en su conjunto. Pasaron aproximadamente tres años antes de que un empleado advirtiera el patrón de operaciones y alertara sobre las fallas de los mecanismos de control.

Otro episodio, identificado internamente como Proyecto Cali, reveló que la institución procesó miles de transacciones para empresas vinculadas con la industria del entretenimiento para adultos, mediante circuitos de pagos hacia mujeres en Colombia. La revisión interna señaló a varias compañías por posibles actividades de blanqueo de capitales y crimen organizado.

La investigación también documentó operaciones relacionadas con el grupo Xangbo, con sede en Singapur, a través del cual empresas vinculadas al escándalo de corrupción de los hermanos Gupta, en Sudáfrica, habrían movilizado alrededor de $675 millones entre 2012 y 2017.

Los hallazgos apuntan a un problema que va más allá de la capacidad tecnológica de las entidades financieras: la posible subordinación de los controles de cumplimiento a los intereses comerciales. En algunos correos electrónicos internos se cuestionaban las exigencias de conocer al cliente y verificar el origen de sus fondos, conocidas como normas KYC, por su impacto en los ingresos del negocio bancario.

Desde el año 2000, el Deutsche Bank ha pagado más de 20,000 millones de euros en multas y acuerdos judiciales relacionados con distintas irregularidades, entre ellas la manipulación de tasas de interés, operaciones financieras vinculadas con Rusia y deficiencias en la prevención del blanqueo de capitales.

La respuesta del banco

Ante los señalamientos, Deutsche Bank sostuvo que muchos de los hechos descritos corresponden a situaciones ocurridas hace años o incluso décadas y que, cuando fue necesario, fueron examinados y comunicados a las autoridades competentes.

La institución afirmó que ha experimentado una transformación bajo la dirección de Christian Sewing, quien asumió como director ejecutivo en 2018, y aseguró haber invertido 7,000 millones de euros entre 2019 y 2025 para fortalecer sus sistemas de control, tecnología y gestión de riesgos.

El banco también rechazó algunas de las interpretaciones de los periodistas y reiteró que mantiene su compromiso con la prevención de delitos financieros y el cumplimiento de las sanciones internacionales.

Sin embargo, la investigación plantea interrogantes sobre la eficacia de los mecanismos de supervisión de una entidad con operaciones directas en unos 55 países y una red de banca corresponsal que alcanza a más de 140 naciones.

La publicación de los documentos abre un nuevo capítulo en el escrutinio internacional sobre el papel de las grandes instituciones financieras en la circulación de capitales de origen cuestionado y sobre los límites de sus controles cuando están en juego relaciones comerciales con clientes poderosos.

La reacción del gobierno alemán

El gobierno de Alemania reaccionó a la publicación internacional y pidió “transparencia total”. De acuerdo a un cable de la agencia de noticia francesa AFP, el ministro de Hacienda y vicecanciller de Alemania, Lars Klingbeil, afirmó que la entidad bancaria tiene la responsabilidad de explicar con “total transparencia sobre cómo ha abordado los fallos del pasado y las deficiencias en los controles internos, y cómo los evitará de forma efectiva en el futuro”.

Es inusual que el gobierno alemán se exprese de forma tan directa sobre los asuntos de un banco, señala la agencia de noticia.