La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó este martes 17 de noviembre siete traslados de partidas del Ministerio de Obras Públicas (MOP) por un total anunciado de $18,295,421, después de una sesión marcada por cuestionamientos sobre contrataciones excepcionales, vínculos empresariales atribuidos al ministro Andrade, adendas y recursos para el mantenimiento de las bombas de Colón. El traslado individual más alto, de $5 millones, corresponde al proyecto de rehabilitación de la carretera La Villa de Los Santos–Macaracas, ejecutado por Asfaltos Panameños. Fue aprobado con nueve votos a favor y tres en contra, según la corrección anunciada durante el conteo. El viceministro explicó que los recursos permitirán pagar cuentas por trabajos ya realizados. Al concluir las votaciones, agradeció las observaciones y señaló que la institución podría regresar a la comisión para solicitar nuevos movimientos presupuestarios, ante la llegada de más gestiones de cobro.

Los siete traslados aprobados

Los montos leídos durante la votación oscilaron entre $634,245 y $5 millones. Los resultados anunciados, incluidas las correcciones del conteo, fueron los siguientes:

Vega cita publicación de La Estrella

Durante la sustentación, el diputado Vega citó una publicación de La Estrella de Panamá para preguntar por adendas firmadas por Andrade, ya como ministro, con Asfaltos Panameños, cuyo representante, según el legislador, había sido socio del funcionario. El diputado también señaló una relación entre la contratista e Inversiones Los Tres, empresa que vinculó al ministro, mediante un consorcio para una obra vial en Veraguas. Ante sus preguntas, el equipo del MOP informó que Asfaltos Panameños mantiene 13 contratos por aproximadamente $81.7 millones con la institución. El desglose incluyó 10 por procedimiento excepcional, por $17.6 millones, y tres mediante licitación pública, por $64.1 millones. El viceministro negó que Andrade hubiera sido propietario o integrante de la junta directiva de Asfaltos Panameños, según su conocimiento. Vega precisó posteriormente que su cuestionamiento se refería al vínculo entre empresas mediante un consorcio. El legislador también preguntó por el cálculo del traslado de $5 millones. Una funcionaria explicó que las dos cuentas que se atenderían suman $5,177,002 y que la diferencia de $177,002 estaba disponible en la partida del proyecto.

Las bombas de Colón y los pagos de 2027

Otro intercambio se concentró en la disminución aproximada de $1.3 millones de la partida de mantenimiento de las estaciones de bombeo de Colón. Diputados preguntaron cómo se cubrirían las obligaciones del contrato y si el movimiento afectaría el servicio. El MOP aseguró que el mantenimiento continuará y explicó que algunas cuentas pasarán a la siguiente vigencia por el calendario de facturación. El equipo de presupuesto detalló que el siguiente periodo de mantenimiento comprende noviembre, diciembre y enero. La empresa presentaría esa cuenta en febrero de 2027, una vez completado el servicio. El contrato contempla la atención de 15 bombas, además de limpieza, retiro de basura, generadores y otros sistemas de las tres estaciones.

Adendas y caminos de producción

Vega también cuestionó una adenda cercana a $8 millones para un proyecto de calles de Las Tablas y Guararé, inicialmente valorado en unos $34 millones. El viceministro explicó que la modificación estaba pendiente de perfeccionarse en la Contraloría General de la República, lo que impedía tramitar las cuentas correspondientes. El diputado Carlos Afú defendió el uso temporal de esos recursos para pagar obligaciones de otros proyectos. La sesión incluyó solicitudes para mejorar los caminos de producción de Darién. El MOP planteó trabajar en evaluaciones técnicas que permitan estructurar proyectos para el programa de 2027. Al despedirse, el viceministro afirmó que la institución busca elevar su ejecución presupuestaria y se comprometió a llevar más material gráfico sobre las obras en futuras sustentaciones.

¿Cuánto aprobó la Comisión de Presupuesto al MOP y para qué se utilizará?