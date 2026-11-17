Una misma empresa participa en 19 proyectos del Ministerio de Obras Públicas (MOP), según informó el director de Estudios y Diseños durante una sustentación de traslados de partidas ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

El dato surgió este 17 de noviembre, cuando la diputada Yamirelis Chong preguntó cuántas obras tenía la contratista con la institución y cuántas se habían adjudicado mediante licitación pública o contratación directa.

La respuesta del equipo técnico identificó tres proyectos por licitación, tres del programa Tapahueco, uno de reactivación económica y los restantes como intervenciones en puntos críticos de emergencia.

También se indicó que tres de los 19 proyectos se ejecutan en consorcio con otra constructora.