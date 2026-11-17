Una misma empresa participa en 19 proyectos del Ministerio de Obras Públicas (MOP), según informó el director de Estudios y Diseños durante una sustentación de traslados de partidas ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.
El dato surgió este 17 de noviembre, cuando la diputada Yamirelis Chong preguntó cuántas obras tenía la contratista con la institución y cuántas se habían adjudicado mediante licitación pública o contratación directa.
La respuesta del equipo técnico identificó tres proyectos por licitación, tres del programa Tapahueco, uno de reactivación económica y los restantes como intervenciones en puntos críticos de emergencia.
También se indicó que tres de los 19 proyectos se ejecutan en consorcio con otra constructora.
A partir del desglose, la diputada planteó que aproximadamente 15 proyectos serían contrataciones directas.
La respuesta institucional clasificó parte de las obras por programa o condición de emergencia. Para establecer la modalidad de cada adjudicación se requiere el listado individual de contratos.
Durante el intercambio, Chong relacionó a la empresa con obras en San Félix–Guayabal–Salto Dupí, El Valle de Antón y Colón. Preguntó por sus montos, avances y cuentas pendientes.
La legisladora también afirmó que seguía esperando planos y detalles de un proyecto previamente discutido por la comisión, para el que se había sustentado un traslado de $15 millones.
El viceministro respondió que su equipo le indicaba que la documentación había sido remitida, aunque durante el intercambio no precisó el destinatario.
La diputada insistió en que esos documentos eran necesarios para entender los contratos sometidos a consideración.
El representante del MOP explicó que los traslados presentados buscaban pagar trabajos ya ejecutados. La discusión sobre los 19 proyectos abrió preguntas sobre las modalidades utilizadas y la información disponible para fiscalizarlos.
Identificó tres licitaciones, tres intervenciones de Tapahueco, una de reactivación económica y otras por emergencia. La modalidad individual de cada contrato requiere documentación adicional.