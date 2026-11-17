La red interna NSA Net, utilizada por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos para transmitir comunicaciones altamente clasificadas, sufrió una interrupción la mañana de este martes 17 de noviembre, según CNN.
El incidente se suma a una semana de problemas tecnológicos en bancos, aerolíneas, Microsoft y la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).
La red interna está destinada a las comunicaciones altamente clasificadas.
La información fue reportada por la cadena estadounidense CNN, que señaló el incidente como parte de una sucesión de problemas en infraestructuras y servicios tecnológicos.
La interrupción de NSA Net adquiere relevancia por tratarse de una red utilizada para el intercambio de información sensible dentro de una de las principales agencias de inteligencia estadounidenses.
Según seis personas familiarizadas con el asunto, citadas por CNN, la agencia trabaja para determinar el alcance de la interrupción. Mientras se evalúa la situación, se establecieron horarios escalonados de llegada para el personal.
Hasta el momento, las fuentes consultadas por la cadena indicaron que no existen pruebas de que la interrupción de NSA Net haya sido provocada por un ciberataque.
CNN señaló que solicitó comentarios a la NSA sobre el incidente.