La red interna NSA Net, utilizada por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos para transmitir comunicaciones altamente clasificadas, sufrió una interrupción la mañana de este martes 17 de noviembre, según CNN.

El incidente se suma a una semana de problemas tecnológicos en bancos, aerolíneas, Microsoft y la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

La red interna está destinada a las comunicaciones altamente clasificadas.