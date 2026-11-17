El pronunciamiento del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) respaldó este martes 17 de noviembre el inicio de las negociaciones formales y al más alto nivel sobre la actividad minera en el país, calificando la medida como un paso fundamental para la reactivación económica y la generación de plazas de trabajo. Mediante una nota de prensa titulada “Paso importante para la generación de empleo y reactivación económica”, el gremio empresarial señaló que había estado solicitando la toma de decisiones en este sector.

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El gremio empresarial enfatiza que el eje central de este diálogo debe ser la obtención de un acuerdo que beneficie a toda la nación, respetando estrictamente los principios constitucionales y el marco de la institucionalidad panameña. Asimismo, el organismo subraya que la eventual ejecución de estos acuerdos debe traducirse en un impacto tangible en el desarrollo de las comunidades, la creación de empleos y el crecimiento sostenible, reiterando su respaldo a las decisiones que promuevan el libre ejercicio empresarial y la inversión privada.

Este posicionamiento del sector privado surge tras el anuncio del presidente de la República, José Raúl Mulino, en el que informó sobre la apertura de conversaciones oficiales con la empresa First Quantum, cuya primera reunión formal iniciará el próximo lunes bajo la coordinación de una Comisión Interministerial. Según lo expuesto por los ministros Felipe Chapman y Julio Moltó, el Gobierno busca establecer condiciones superiores a las del contrato declarado inconstitucional en 2023, aspirando a ingresos por encima de los 375 millones de dólares anuales.