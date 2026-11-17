La salida de una planta de generación provocó una interrupción temporal del suministro eléctrico que afectó a más de 307 mil clientes de las distribuidoras Ensa y Naturgy durante la madrugada de este martes 17 de noviembre, en distintos sectores de las provincias de Panamá y Panamá Oeste.

Ambas empresas informaron que el evento se originó por una incidencia externa, ajena a sus respectivas redes de distribución, que ocasionó la activación de los esquemas de protección del Sistema Interconectado Nacional.

En un comunicado, Naturgy detalló que la interrupción comenzó a las 2:51 a.m. y se prolongó durante nueve minutos, afectando a más de 115 mil clientes.

Entre las áreas impactadas en la ciudad de Panamá estuvieron San Francisco, Obarrio, Bella Vista, Locería, Bethania, Parque Lefevre, Pueblo Nuevo, Calidonia, El Chorrillo, Amador y Santa Ana.

En Panamá Oeste, la afectación alcanzó Playa Leona, La Mitra, San Antonio, Nuevo Chorrillo, Fuente del Chase y Burunga.

La distribuidora explicó que, siguiendo los procedimientos establecidos, coordinó con el Centro Nacional de Despacho las acciones para normalizar el suministro eléctrico y ofreció disculpas a sus clientes por los inconvenientes ocasionados.

Ensa también reportó afectaciones

Por su parte, Ensa informó que la pérdida de generación activó el Sistema de Protección de la Red Eléctrica (SPEAR), lo que dejó sin electricidad a 192,238 clientes entre las 2:51 a.m. y las 3:04 a.m.

Los sectores afectados dentro de su área de concesión fueron Cerro Viento, San Antonio, Brisas del Golf, Juan Díaz, Llano Bonito, Tinajitas, Tocumen y Monte Oscuro.

Ensa confirmó que el servicio quedó restablecido en su totalidad a las 3:04 a. m., después del cierre del último circuito afectado.

Las dos distribuidoras atribuyeron las interrupciones a un evento en el sistema de generación eléctrica y no a fallas propias de sus redes de distribución.