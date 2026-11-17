La retirada de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal sigue dejando muchos comentarios, positivos como negativos. El último en referirse al adiós del luso de la selección fue el ex internacional francés, Antoine Griezmann.

Unos meses atrás, el galo se aventuró en la MLS con el Orlando City, pero eso no le impide seguir estando pendiente de lo que ocurra en el viejo continente de sus viejos rivales.

Tanto Griezmann como Cristiano compartieron cancha como rivales durante muchísimos años, a nivel de clubes en LaLiga cuando el francés jugaba en el Atlético de Madrid y la Real Sociedad, como cuando el portugués jugaba en el Real Madrid. A nivel de selecciones, su enfrentamiento más recordado fue en la final de la Eurocopa 2016.

En la previa del inicio de los play-off de la MLS, en la que Orlando City se enfrenta al FC Cincinnati en el Wild Card, Griezmann dio su punto de vista sobre el retiro de Cristiano y señaló que le impactó mucho saber que no volverá a jugar con la selección lusa.

“Me afectó mucho el retiro de Cristiano Ronaldo. Es una leyenda absoluta, una máquina en lo que se refiere a trabajar, marcar goles y ganar. Realmente disfruté jugar contra él, y la verdad es que lo que ha hecho por Portugal es histórico. Será muy difícil reemplazarlo”, admitió Griezmann.

En esa misma línea, el delantero de 35 años destacó que “he disfrutado muchísimo enfrentándolo en el campo, será extremadamente difícil llenar su ausencia”. “El retiro internacional de Cristiano marca un punto de inflexión en la carrera de esta verdadera leyenda, un modelo de trabajo duro, de goles y de títulos. He disfrutado muchísimo enfrentándolo en el campo. Lo que ha logrado con Portugal es histórico en todos los sentidos. Será extremadamente difícil llenar su ausencia”, añadió el francés.

Si bien es cierto que la carrera de Cristiano fue más goleadora que la de Griezmann, el francés también dejó la bara bastante alta en su selección. Tras su retiro en el 2024, fue campeón del mundo en el 2018 y llegó anotar 44 goles en 137 partidos.

No todo es color de rosas El retiro de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal estuvo marcada también por el conflicto que tuvo con Jorge Jesús. La madre del jugador, Dolores Aveiro no se guardó nada sobre la era post-Cristiano en la selección.

Tras la dura derrota de Portugal ante Dinamarca 1-4 en territorio luso, Aveiro señaló su contento por esta caída y aseveró contra el entrenador del combinado portugués.