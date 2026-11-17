La Fiscalía de Paraguay incautó celulares, tabletas, computadoras y discos externos durante allanamientos simultáneos a las viviendas de Manuel y Francisco Peña Palacios, hermanos del expresidente Santiago Peña. En otra diligencia vinculada al caso Ueno Bank, el Ministerio Público intervino para impedir el traslado de varios caballos relacionados con el Grupo Vázquez, cuyo valor conjunto se estima en 100.000 dólares.

Qué incautaron en las viviendas de los hermanos Peña

Los allanamientos se realizaron la mañana del martes 17 de noviembre en dos barrios de Asunción. Una comitiva intervino en la vivienda de Manuel Peña Palacios, en Mariscal Estigarribia, y otra en la de Francisco Peña Palacios, en Los Laureles. Participaron los fiscales Christian Benítez Cáceres, Laura Giacummo y Silvia González, con apoyo de la Policía Nacional.

Ninguno de los hermanos fue detenido, confirmó González. La fiscala explicó que la comitiva revisó el inmueble y los vehículos en la residencia de Manuel Peña y recogió los equipos electrónicos. Los dispositivos serán sometidos a peritajes para determinar si contienen información relevante para la investigación. Las diligencias forman parte de la causa 92/2026, que involucra al expresidente Santiago Peña y a exautoridades del Banco Central del Paraguay. El exmandatario está imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. En otro expediente, la causa 89/2026, la Fiscalía investiga la actuación de directivos de Ueno Bank y del Grupo Vázquez.

Cómo quedaron bajo resguardo los caballos del Grupo Vázquez

El Club Hípico Paraguayo alertó al Ministerio Público tras recibir una nota en la que una hermana de Miguel Vázquez, exdirectivo de Ueno Bank, solicitaba el retiro de los animales. Los fiscales Ruth Benítez y Silvio Corbeta acudieron al club e impidieron el traslado. Los caballos quedaron bajo resguardo de la institución, según el reporte difundido por Radio Concierto.

El club buscará personas interesadas en asumir los gastos de alojamiento y el cuidado de los caballos. La Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) intervendrá en el trámite de una eventual venta anticipada. El reporte cita una estimación de unos 100.000 dólares por el conjunto de los animales y no precisa cuántos quedaron bajo resguardo.

¿Qué incautó la Fiscalía en las viviendas de los hermanos de Santiago Peña y qué pasó con los caballos del caso Ueno Bank?