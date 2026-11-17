La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, condenó este lunes el asesinato del comunicador Camilo Rodríguez, un suceso que las autoridades calificaron como un golpe directo contra las garantías fundamentales y el Estado de derecho en el país. A través de un mensaje oficial difundido por canales institucionales, la mandataria expresó su más enérgico rechazo ante el crimen.

“Me llena de indignación y repudio el cobarde asesinato del comunicador Camilo Rodríguez. Independientemente del contenido de sus comunicaciones, lo que hoy ocurrió en nuestro país es una mancha contra la libertad de expresión”, manifestó la jefa de Estado. Ante la gravedad de los hechos, la presidenta informó que ya giró instrucciones directas a los distintos estamentos de seguridad pública para colaborar de manera estrecha con las autoridades judiciales en las diligencias investigativas. El objetivo prioritario, según recalcó, es esclarecer el móvil del homicidio y dar con los responsables materiales e intelectuales para que enfrenten a la justicia.

Finalmente, la mandataria extendió sus condolencias y un mensaje de apoyo a los familiares del comunicador fallecido, pidiendo fortaleza y paz para afrontar la pérdida.

Las reacciones del gremio periodístico y el llamado a la protección institucional