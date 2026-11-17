Claudia Sheinbaum pidió a Xi Jinping que China abra más espacio a los productos mexicanos, en momentos en que México y Estados Unidos negocian las condiciones de su comercio regional. Los presidentes se reunieron este martes 17 de noviembre en la residencia oficial de Qilin, en Shenzhen, durante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Fue el primer viaje de Sheinbaum a China como presidenta. La mandataria mexicana planteó ampliar la cooperación en agricultura, manufactura, inteligencia artificial y gestión del agua, entre otros sectores. Xi expresó su disposición a estrechar los vínculos con México. La conversación también incluyó una petición para el Zoológico de Chapultepec: un panda con motivo de los 55 años de relaciones diplomáticas que ambos países cumplirán en 2027.

Un déficit comercial récord y una cita breve con Trump

Entre enero y septiembre de 2026, México importó mercancías chinas por unos 106.000 millones de dólares y exportó a ese mercado bienes por alrededor de 11.100 millones. El déficit alcanzó los 94.878 millones de dólares, un máximo para ese periodo, según datos del Banco de México. Desde enero, el Gobierno mexicano aplica aranceles de hasta el 50 % a determinados productos de países con los que carece de un tratado de libre comercio, entre ellos China. El Gobierno de Sheinbaum defiende esos gravámenes como una forma de impulsar la producción nacional. Al mismo tiempo, busca vender más en el mercado chino y ampliar el acceso de México a su tecnología. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha descartado negociar un tratado de libre comercio con Pekín a corto plazo.

Con Washington, la discusión se centra en las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que determinan qué productos pueden beneficiarse de las preferencias arancelarias. Sheinbaum confirmó que el miércoles 18 de noviembre coincidirá brevemente con Donald Trump durante la cena de líderes de la APEC. La reunión bilateral formal sigue pendiente y la presidenta dejó abierta la posibilidad de celebrarla en diciembre, durante la cumbre del G20 en Miami.

El tren que Sheinbaum presentó como alternativa al Canal de Panamá

Antes de reunirse con Xi, Sheinbaum presentó el Plan México ante más de 1.000 empresarios. La estrategia prevé 432.000 millones de dólares en inversión pública, privada y mixta en infraestructura entre 2024 y 2030. Entre los proyectos que destacó figura el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que presentó como el inicio de una alternativa al Canal de Panamá para el transporte de mercancías. El corredor mueve carga por ferrocarril entre Salina Cruz, en Oaxaca, y Coatzacoalcos, en Veracruz. La línea presta servicios de carga y pasajeros desde diciembre de 2023. En esa ruta, la mercancía se traslada por tierra entre dos puertos. Por el Canal de Panamá, los buques atraviesan el istmo por vía acuática.

Canadá, el tercer socio del T-MEC, también aprovechó la cita de Shenzhen para ampliar su acceso al mercado chino. Tras la reunión del primer ministro Mark Carney con Xi Jinping, el Gobierno canadiense anunció rebajas arancelarias para productos que representan unos 400 millones de dólares canadienses en exportaciones, entre ellos carne de cerdo congelada y mariscos.

¿Qué buscó Claudia Sheinbaum en su reunión con Xi Jinping y qué dijo sobre el Canal de Panamá?