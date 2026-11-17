La selección Argentina vive una nueva etapa. Luego de poco más de 20 años sabiendo jugar entorno a Lionel Messi, la albiceleste tendrá que adaptarse a jugar nuevamente sin un referente como lo fue Messi.

En los últimos días, Lionel Scaloni ha tenido que responder preguntas a la prensa relacionado a esto, sobre todo tras la derrota de Argentina ante Uruguay en el primer partido post-retiro de Messi. Previo al duelo ante Costa Rica, el entrenador fue cuestionado si ve en un futuro no muy lejano a Messi formando parte de su staff técnico, esto también debido a la baja de Walter Samuel, uno de sus ayudantes quien decidió empezar su carrera como primer entrenador.

La respuesta sorprendió a más de uno, ya que para Scaloni, Messi jugará más allá del 2030. En estos momentos el delantero del Inter Miami tiene 39 años y cuando llegue ese año tendrá 43 años y el contrato con el club de Las Garzas vence en diciembre del 2028.

“Yo creo que va a seguir jugando. Va a seguir jugando, más allá del 2030 va a seguir. La Selección ya dijo que no pero él como futbolista ojalá siga hasta que pueda”, apuntó Scaloni ante los medios.

A pesar de esto, Scaloni se mostró encantado de que una vez de su retiro definitivo, Messi se incorpore como uno de sus ayudantes. “Si quiere venir acá está sin ningún problema, ahora que se va Walter mira... que venga”.

La salida de exjugador del Inter de Milán del cuerpo técnico de Argentina supone un hueco que deja en el equipo, sin embargo Scaloni apuntó que por el momento no se llenará ese vació.

“En principio no vamos a sumar a nadie. Creemos que podemos seguir así y eso es lo que vamos a intentar. Nos quedamos como estamos. En cualquier caso, tenemos gente de juveniles que nos podría dar una mano, pero eso sería a futuro”, apuntó el entrenador.

La incorporación de Messi a la selección de Argentina no suena para nada descabellada. Esto por el cariño que tiene el delantero hacia su selección y que lo ha manifestado en reiteradas ocasiones.

Sin embargo, Messi tiene otros planes para su futuro post-retiro. De hecho, en una entrevista que tuvo en el sitio, Luzu TV a inicios del 2026, el argentino descartó la posibilidad de convertirse en entrenador y apuntó a otro sector empresarial.

“Técnico, la verdad, que no me veo. Mánager me gusta, pero si te tengo que decir una, me gusta más la parte de ser propietario. Me gustaría poder tener mi propio club, poder hacer crecer un club, arrancar desde abajo. Poder darle la oportunidad a los chicos de crecer y hacer algo importante”, reveló Messi.