La Cámara Minera de Panamá (Camipa) respaldó la decisión del Órgano Ejecutivo de autorizar el inicio de conversaciones formales con Cobre Panamá para explorar un acuerdo sobre el futuro de la mina situada en Donoso. Mediante un comunicado oficial emitido este lunes 16 de noviembre, firmado por el presidente de su junta directiva, Severo Sousa, el gremio calificó la medida como una decisión necesaria y en la dirección correcta para el país.

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De acuerdo con la agrupación empresarial, el paso gubernamental se sustenta en las recomendaciones de la Comisión Interministerial conformada por los ministerios de Comercio e Industrias, Ambiente, y Economía y Finanzas, tras analizar los aspectos jurídicos, económicos, ambientales y sociales del proyecto junto con los resultados de la Auditoría Integral efectuada por SGS.

“Camipa considera que este es un paso responsable, necesario y coherente, que permite afrontar institucionalmente una situación compleja y buscar una solución que proteja el interés nacional, cumpla la Constitución y las leyes, y genere beneficios reales para Panamá”, señaló la organización en su pronunciamiento.

El gremio aclaró que este anuncio marca únicamente el comienzo de un proceso de negociación, por lo que una eventual reactivación de la operación dependerá de alcanzar un pacto transparente, jurídicamente sólido y sujeto a los más altos estándares técnicos, ambientales, sociales y de gobernanza. Asimismo, Camipa destacó que concretar un entendimiento bajo estas condiciones permitiría recuperar importantes beneficios económicos y sociales para el país:

Empleo y cadenas de valor: La reactivación de miles de puestos de trabajo directos e indirectos, además de empresas proveedoras, contratistas y mipymes ligadas al sector en Colón, Coclé y otras provincias.

Aportes fiscales y exportaciones: La recuperación de ingresos estatales —tomando como referencia que en 2023 la mina aportó más de $500 millones— y de un rubro que representó entre el 75 % y el 78 % de las exportaciones totales de bienes de Panamá.

Clima de inversión: El envío de una señal positiva para la confianza, la seguridad jurídica y la atracción de capitales nacionales y extranjeros.