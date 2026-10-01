Informe final de la mina incluye estudio del Conep, confirma Moltó

El informe de la Comisión Interministerial sobre el futuro de Cobre Panamá incorporó análisis económicos, sociales y ambientales, además de información aportada por distintos sectores, como parte de los elementos que ahora deberá evaluar el presidente José Raúl Mulino. El documento fue entregado al mandatario el 30 de septiembre y, según el Gobierno, contiene recomendaciones para cualquier solución que se adopte.
El presidente de la Cámara Minera de Panamá, Severo Sousa, consideró que el informe aborda los principales aspectos relacionados con el proyecto y destacó que ahora corresponde al presidente tomar una decisión. Sousa señaló que, una vez definido el camino, deberá establecerse con la empresa cómo se ejecutaría un eventual cierre ordenado y cuál sería su participación bajo el nuevo escenario jurídico.
El dirigente minero también mencionó como posibles alternativas una participación del Estado mediante una empresa mixta o la contratación directa de la empresa para administrar determinadas operaciones, aunque aclaró que todavía no existe una fórmula definida.
Por su parte, el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, explicó que el informe también tomó como referencia estudios aportados por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP). Entre estos figura un análisis sobre las repercusiones socioeconómicas del cierre de Cobre Panamá, elaborado por su Unidad de Análisis Económico. El estudio aborda efectos sobre el crecimiento económico, empleo, proveedores, finanzas públicas y exportaciones.
Moltó destacó que ese análisis sirvió como fuente para las cifras macroeconómicas incluidas en el informe final, relacionadas con el impacto del cierre en el país, el empleo y los ingresos fiscales.
La Comisión, sin embargo, dejó claro que su informe no constituye una decisión sobre el futuro de la operación. La determinación corresponde al presidente de la República, quien deberá analizar las recomendaciones y definir el próximo paso.
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