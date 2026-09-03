Mourinho rompe el silencio tras la retirada de Messi: ‘Hablar de él es complicado’

Siguen las reacciones hacia Lionel Messi tras su decisión de retirarse de la selección de Argentina. El último en hablar sobre uno de los mejores jugadores argentinos fue el técnico del Real Madrid, José Mourinho.

El portugués, quien se enfrentó a Messi en 24 partidos con un saldo de siete triunfos, ocho derrotas y nueve empates contra el argentino mientras dirigió al Real Madrid, Chelsea e Inter de Milán , destacó la trayectoria del jugador del Inter de Miami, tras más de una década vistiendo la albiceleste.

El entrenador merengue, previo al partido contra el Real Betis, no tuvo un adjetivo para calificar a la carrera del argentino con su selección. “Hablar de Messi es complicado. No hay palabras. Ha sido lo que hemos visto, es de esos jugadores que vas a echar de menos”, destacó Mourinho.

En su primera etapa como entrenador del Real Madrid, el luso centraba mucho su preparación contra el Barcelona en lo que podría realizar Messi dentro del campo. Durante los entrenamientos, hacía mentalizar y preparar a sus jugadores en función al comportamiento del argentino en cada partido.

En esa misma línea, Mourinho destacó que si bien es cierto que no le parece atractiva la MLS, es la única manera de continuar viendo lo que hace Messi dentro del campo ahora que su adiós a la selección ha sido definitiva.

“Tenemos que ver algún partido de MLS, que no me gusta mucho. Hay jugadores que tú echas de menos siempre. Y este sabemos lo que significa”, dijo Mourinho.

Más allá del retiro de Messi, Mourinho también dio palabras sobre la situación extradeportiva que está viviendo Raúl Asencio. Hace poco fue perdonado en el caso judicial contra él, sin embargo hace unos días fue interceptado por la policía por conducir bajo los efectos del alcohol.

Ante esto, Mourinho le recordó que uno siempre es jugador del Real Madrid, ya sea fuera o dentro del terreno de juego y debe mantener un comportamiento ejemplar que no dañe la imagen de la institución.

“Hablé con él cuando llegué en función de cosas del pasado. Desde que llegué, ya no hablo más de situaciones extradeportivas. En Valdebebas es un profesional ejemplar, cuando estaba bien, nadie entrenaba más y mejor que él. Ahora es el primero en llegar y el último en salir”.

“Pero un jugador del Real Madrid es jugador del Real Madrid 24 horas al día, 7 días a la semana y 12 meses al año. Todo lo que haces fuera, sigue siendo Real Madrid. Continúa dañando el prestigio de un club que es intocable. No estoy feliz y errores todos hacen, pero errores acumulados es diferente”, señaló el entrenador portugués.