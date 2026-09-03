MEF apuesta a seguros tras emergencia nacional por El Niño en Panamá

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) advirtió que el fenómeno se intensificará entre octubre de 2026 y mayo de 2027, con déficit de lluvias y altas temperaturas que podrían derivar en sequías severas.

Según datos del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), más de 15,600 personas han resultado afectadas por inundaciones desde enero de 2026, principalmente en Bocas del Toro y Colón, además de las comarcas Ngäbe Buglé y Naso Tjër Di.

La medida responde a la creciente afectación de comunidades, recursos hídricos y sectores productivos, así como al riesgo de comprometer la operación del Canal de Panamá y la generación hidroeléctrica del país.

El Gobierno de Panamá oficializó el Estado de Emergencia Nacional mediante la Resolución de Gabinete Nº 80 del 25 de agosto de 2026, publicada en la Gaceta Oficial, como consecuencia de los efectos del fenómeno de El Niño.

Seguros

Ante este escenario, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, destacó que Panamá cuenta con un seguro para situaciones catastróficas, diseñado para cubrir daños derivados de fenómenos extremos como inundaciones y sequías.

“Panamá tiene seguro para situaciones catastróficas que podemos utilizarlo, y los recursos de necesitarse saldrían del presupuesto, como ocurre actualmente con los subsidios al combustible, transporte público, MiBus, Metro de Panamá y energía”, afirmó Chapman.

El ministro explicó que los fondos para enfrentar estas contingencias provendrán de ahorros ya identificados en el gobierno central, sin recurrir a partidas de los otros órganos del Estado. Esta estrategia busca garantizar liquidez inmediata para atender tanto la crisis energética global como los impactos de la crisis climática.

Chapman subrayó que los seguros funcionan bajo catalizadores claramente definidos, como inundaciones o sequías, donde se mide el grado de afectación para activar el beneficio.

“Cuando uno compra un seguro hay elementos claros de cuáles son los catalizadores. Tiene que ver con efectos claramente definidos, como inundaciones o sequías, que después pueden catalizar el beneficio del seguro”, puntualizó.

La combinación de seguros catastróficos y recursos presupuestarios refleja la estrategia del MEF para enfrentar una crisis climática que, según los pronósticos, se extenderá hasta mediados de 2027 y pondrá a prueba la resiliencia económica y social de Panamá.

La Resolución de Gabinete Nº 80 autoriza contrataciones especiales por hasta $80 millones, vigentes hasta junio de 2027, para atender la emergencia. Los recursos serán administrados por el MEF a través de un fideicomiso en el Banco Nacional de Panamá, con pagos sujetos al refrendo de la Contraloría General de la República. En caso de existir saldos al concluir el periodo de emergencia, estos deberán reintegrarse al Tesoro Nacional.

El documento también faculta al SINAPROC para coordinar la recepción de ayuda humanitaria nacional e internacional, y ordena que todas las adquisiciones y proyectos vinculados al estado de emergencia sean inscritos ante el Ministerio de Ambiente, garantizando el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.