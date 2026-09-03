El fenómeno de El Niño amenaza la producción de arroz y cebolla; caerían hasta 20%

La producción nacional de arroz podría disminuir entre 15% y 20% durante el periodo de afectación por las condiciones climáticas, mientras la cebolla podría registrar una reducción aproximada de 15%, según las proyecciones del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA). El ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto José Linares Tribaldos, en respuesta a una citación en el pleno de la Asamblea Nacional, explicó que los efectos no serán iguales para todos los cultivos y dependerán de las condiciones climáticas que enfrente cada zona del país. Entre los rubros agrícolas más expuestos a la falta de agua se encuentra el arroz de secano, debido a su dependencia directa de las lluvias. En este caso, el MIDA estima una disminución de entre 15% y 20% en la producción. La cebolla también figura entre los cultivos afectados. De acuerdo con las estimaciones presentadas por Linares Tribaldos, su producción podría disminuir alrededor de 15% como consecuencia de la falta de agua. El escenario es diferente para el plátano. En este cultivo, el principal factor de afectación registrado a la fecha es el exceso de lluvias, una situación que evidencia el comportamiento desigual del clima en las distintas regiones productivas.

No hay una cifra global de pérdidas

El ministro evitó establecer un porcentaje único de pérdidas para el sector agropecuario durante los próximos 12 meses. Explicó que cualquier estimación general dependerá de la evolución real de las lluvias y de la respuesta de cada rubro. Según el MIDA, las condiciones pueden variar entre sequía y exceso de lluvia dependiendo de la zona del país. Por ello, las proyecciones deben analizarse de manera diferenciada para cada cultivo y región. Las áreas que requieren mayor atención, de acuerdo con el ministro, incluyen Los Santos, Herrera, Coclé, sectores de Veraguas y Bocas del Toro, aunque aclaró que el seguimiento abarca al resto de las zonas productivas.

Arroz: producción a la baja, pero abastecimiento garantizado

Aunque el MIDA proyecta una disminución de la producción de arroz, el ministro aseguró que el país cuenta con inventarios suficientes para garantizar el abastecimiento de la población. Linares Tribaldos indicó que el ministerio realiza un inventario mensual de la disponibilidad de arroz y que, según la situación actual, no existe necesidad de importar este producto. El Gobierno también mantiene monitoreo sobre las áreas cultivadas y los inventarios nacionales, además de comunicación con los productores y seguimiento técnico a los principales rubros agropecuarios. La situación plantea así dos escenarios distintos: una posible reducción de la producción nacional de arroz y, al mismo tiempo, una garantía de abastecimiento en el corto plazo, de acuerdo con la información suministrada por el MIDA.

El clima marca diferencias entre regiones y cultivos