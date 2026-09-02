Juegos Suramericanos 2026: Heron y Saavedra son los abanderados de Panamá

La gimnasta Hillary Heron y el tirador con arco Liborio Saavedra fueron designados el pasado martes 1 de septiembre como los abanderados oficiales que liderarán a la delegación de Panamá en la ceremonia de apertura de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Los atletas fueron escogidos en la Asamblea General Extraordinaria, para portar la bandera en la cita que se disputará en Argentina del 12 al 26 de septiembre de este año.

Esta representación istmeña estará conformada por 90 atletas que verán acción en 20 disciplinas y 26 modalidades deportivas.

A su vez, estarán respaldados por una comitiva técnica y logística de 32 entrenadores u oficiales, 10 profesionales del equipo multidisciplinario, 4 encargados del área de comunicaciones y 6miembros de la jefatura de misión.

Esta justa multideportiva, impulsada por la Organización Deportiva Suramericana, es clave dentro del ciclo olímpico, ya que sirve como plataforma de preparación y evaluación de alto nivel frente a competidores del continente, otorgando en varias disciplinas puntos para los escalafones internacionales y cupos directos hacia los Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos de 2028.

El desarrollo de las competencias se distribuirá en territorio argentino con las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela como sedes principales, en tanto que las localidades de Buenos Aires y Mar del Plata funcionarán como subsedes operativas para el cumplimiento del calendario de los deportes programados.