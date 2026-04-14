Fin del ciclo: Javier Mascherano se desvincula del Inter Miami de Lionel Messi

“Quiero que todos sepan que por razones, he decidido abandonar mi puesto como entrenador del Inter Miami”, destacó Mascherano en su mensaje de despedida.

El equipo liderado por Lionel Messi pierde a una de sus figuras principales y timonel del barco que logró conseguir por primera vez en su historia la MLS Cup, se despidió del equipo. A pesar de la montaña rusa en este inicio de campaña, el comunicado del club alega que el entrenador se marcha por razones personales .

Sacudida en el Inter Miami . Tras un comienzo irregular en la Major League Soccer (MLS), el entrenador Javier Mascherano no seguirá dirigiendo al equipo a partir de este momento .

“Quiero agradecer al equipo por la confianza que me dieron desde un inicio, en todos los colaboradores del equipo pero sobre todo a los jugadores, quienes hicieron posible esta experiencia inolvidable”, dijo el argentino.

Este adiós coincide, como se había comentado, con el único irregular del equipo. El club de Las Garzas cayeron eliminados en los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf ante el Nashville, mientras que en la campaña actual de la MLS marchan terceros con 12 puntos. Han empatado cuatro de sus últimos cinco juegos, pero todo recae en el funcionamiento que ha tenido el equipo y las malas sensaciones que han dejado en los últimos cotejos.

Más allá de esto, el nombre de Mascherano quedará enmarcado en el equipo, ya que fue el técnico que lideró al equipo a conseguir por primera vez en su historia la MLS Cup, así como también ese papel importante que hicieron en el Mundial de Clubes 2025, clasificándose a los octavos de final y convertirse en el club de la MLS en vencer a un rival de la UEFA en competición oficial.

Ahora le tocará al Inter Miami conseguir un nuevo estratega para lo que resta de temporada.