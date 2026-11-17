La empresa minera First Quantum Minerals Ltd. informó este martes 17 de noviembre que participará en el proceso de conversaciones formales anunciado por el el presidente de la República, José Raúl Mulino para explorar un nuevo acuerdo en torno a la mina Cobre Panamá, así como en el mecanismo paralelo de participación ciudadana. Mediante un comunicado difundido en sus plataformas oficiales, la compañía fijó su postura tras el pronunciamiento realizado ayer lunes 16 de noviembre por el jefe del órgano ejecutivo.

Instagram

“First Quantum recibe con satisfacción la oportunidad de participar de manera constructiva en el proceso liderado por el Gobierno”, indicó la empresa en el comunicado. De acuerdo con el documento, la firma señaló que el proceso de negociación tomará como base el informe elaborado por la Comisión Interministerial y se regirá por los cinco principios establecidos por el mandatario panameño, reconociendo que cualquier eventual entendimiento deberá apegarse a la soberanía nacional, las instituciones democráticas, la Constitución y las leyes vigentes:

Propiedad de los recursos: Reconocimiento de que los minerales del subsuelo pertenecen a Panamá.

Beneficio económico: Obtención del máximo provecho financiero con impacto reflejado en todo el territorio nacional.

Soberanía: Prohibición de que cualquier empresa tome decisiones sobre el territorio, las aguas o el espacio aéreo panameño.

Protección ambiental: Exigencia de los más altos estándares, controles estrictos, supervisión independiente e información pública.

Respeto a la ley: Cumplimiento pleno de la Constitución y la legislación panameña.

Asimismo, la minera manifestó su respaldo al desarrollo de una consulta ciudadana previa a la suscripción de cualquier convenio, subrayando la importancia de proveer información clara y transparente para garantizar una participación informada.