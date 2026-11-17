Una interrupción del suministro eléctrico afectó temporalmente a 192 mil 238 clientes de Ensa durante la madrugada de este martes 17 de noviembre, debido a una pérdida de generación en el sistema eléctrico nacional, informó la empresa distribuidora.

De acuerdo con un comunicado de Ensa, la incidencia fue externa y ajena a su red de distribución. La pérdida de generación activó el Sistema de Protección de la Red Eléctrica (Spear), lo que provocó la interrupción del servicio entre las 2:51 a.m. y las 3:04 a.m.

Entre los sectores afectados estuvieron Cerro Viento, San Antonio, Brisas del Golf, Juan Díaz, Llano Bonito, Tinajitas, Tocumen y Monte Oscuro.

La empresa indicó que el suministro eléctrico fue restablecido en su totalidad a las 3:04 a.m., luego de cerrar el último circuito que permanecía afectado.

Ensa señaló que se mantiene atenta a posibles eventualidades en los sistemas de generación y transmisión que puedan comprometer la continuidad del servicio eléctrico.