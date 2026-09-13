El apagón del sábado afectó a más de 375 mil personas: esto informan ENSA y Naturgy

Un masivo corte en el suministro de energía eléctrica sorprendió a miles de hogares panameños durante la noche de este sábado 12 de septiembre.

De acuerdo con los informes oficiales emitidos por las dos principales empresas distribuidoras del país, ENSA y Naturgy, la interrupción del servicio afectó a un total conjunto de más de 375,000 clientes, abarcando diversos sectores de la ciudad capital, la provincia de Panamá Oeste y la provincia de Coclé.

La incidencia dio inicio exactamente a las 10:35 p.m., momento en que se registró un evento fortuito a nivel del Sistema Interconectado Nacional (SIN).

Según reportes preliminares coordinados con el Centro Nacional de Despacho (CND), el origen de la anomalía técnica se ubicó directamente en la etapa de generación eléctrica, provocada de manera específica por la repentina pérdida de 600 Megavatios (MW) en la infraestructura de Generadora Gatún.

Este imprevisto causó una fluctuación crítica en la red general, disparando los sistemas de protección e interrumpiendo el flujo eléctrico hacia los circuitos de distribución de ambas compañías.