El apagón del sábado afectó a más de 375 mil personas: esto informan ENSA y Naturgy

Un masivo corte en el suministro de energía eléctrica sorprendió a miles de hogares panameños durante la noche de este sábado 12 de septiembre.
De acuerdo con los informes oficiales emitidos por las dos principales empresas distribuidoras del país, ENSA y Naturgy, la interrupción del servicio afectó a un total conjunto de más de 375,000 clientes, abarcando diversos sectores de la ciudad capital, la provincia de Panamá Oeste y la provincia de Coclé.
La incidencia dio inicio exactamente a las 10:35 p.m., momento en que se registró un evento fortuito a nivel del Sistema Interconectado Nacional (SIN).
Según reportes preliminares coordinados con el Centro Nacional de Despacho (CND), el origen de la anomalía técnica se ubicó directamente en la etapa de generación eléctrica, provocada de manera específica por la repentina pérdida de 600 Megavatios (MW) en la infraestructura de Generadora Gatún.
Este imprevisto causó una fluctuación crítica en la red general, disparando los sistemas de protección e interrumpiendo el flujo eléctrico hacia los circuitos de distribución de ambas compañías.
La empresa ENSA reportó que el evento ajeno a su red de distribución provocó una interrupción temporal del servicio que impactó a más de 225,000 clientes dentro de su zona de concesión.
Entre las áreas más afectadas bajo su cobertura se encuentran populosos corregimientos y comunidades como Cerro Viento, Tocumen, 24 de Diciembre, Chilibre, Costa del Este, Llano Bonito, Juan Díaz y Monte Oscuro, entre otros.
El equipo técnico de ENSA confirmó que la recuperación del suministro se logró de forma paulatina a medida que la red se estabilizaba, quedando el servicio completamente restablecido a las 10:58 p.m., casi 23 minutos después de iniciado el suceso.
La empresa Naturgy informó una afectación masiva que alcanzó a más de 150,000 clientes durante un lapso aproximado de 20 minutos.
El corte en su red abarcó múltiples corregimientos de la ciudad capital, incluyendo San Francisco, Ancón, Betania, Bella Vista, Santa Ana, San Felipe, Pueblo Nuevo y Parque Lefevre.
De igual forma, la falla impactó amplias zonas de la provincia de Panamá Oeste —tales como Nuevo Arraiján, Burunga, Ciudad Futuro, Barrio Balboa, Barrio Colón, Guadalupe, La Chorrera, Capira, San Carlos, Punta Barco y Las Guías—, así como al distrito de Antón en la provincia de Coclé.
Ante la magnitud de la falla, Naturgy ejecutó un protocolo de restablecimiento escalonado en estrecha coordinación con el CND para garantizar un reingreso seguro de las cargas a la red.
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