Dietas de diputados: choque entre Chong y Camacho por las remuneraciones

La discusión sobre las dietas que reciben funcionarios y diputados volvió al debate público, luego de que los diputados Yamireliz Chong, de Vamos, y Luis Eduardo Camacho, de Realizando Metas (RM), fijaran posiciones distintas sobre estos pagos, aunque ambos cuestionaron los ingresos adicionales que pueden acumular algunos directivos del Gobierno. Durante el programa Debate Abierto, Chong aseguró que no tendría inconveniente en que se eliminen los $1,000 que recibe cada diputado en concepto de dieta, aunque sostuvo que este pago forma parte de la estructura salarial de los diputados. “Yo no tengo ningún problema en que la quiten”, afirmó la diputada, al ser cuestionada sobre la posibilidad de eliminar la dieta. Sin embargo, explicó que estos pagos surgieron como un mecanismo para equiparar los ingresos de los diputados con los de los ministros. Según Chong, inicialmente los diputados contaban con un salario de $7,000 y posteriormente se incorporaron beneficios como dietas y combustible para equiparar sus ingresos con los de otros altos funcionarios.

Camacho defiende dietas de los diputados

Camacho, en cambio, manifestó que no está de acuerdo con eliminar los $1,000 de dieta que reciben los diputados y argumentó que podría existir un problema de carácter constitucional si se modifica esa remuneración. “No estoy de acuerdo en quitar los $1,000 de dieta porque, como dice la diputada, sería inconstitucional”, sostuvo. El diputado de RM llevó la discusión hacia los ingresos que reciben algunos funcionarios que forman parte de juntas directivas de entidades estatales. Según planteó, existen funcionarios que reciben un salario de aproximadamente $7,000, además de pagos de $750 por cada reunión de junta directiva. “Hay una persona que está en más de dos juntas directivas, en más de tres juntas directivas y cada vez que va a una reunión son $750 más, $750 más”, cuestionó. A su juicio, la discusión no debería limitarse a los diputados, sino extenderse a todos los funcionarios que reciben remuneraciones adicionales por integrar juntas directivas. Durante el intercambio, Camacho también defendió la necesidad de que quienes ocupan cargos públicos den el ejemplo en materia de remuneraciones. El diputado insistió en que el problema que observa no radica únicamente en cuánto gana un funcionario, sino en si puede cumplir adecuadamente con todas las responsabilidades que tiene asignadas. “El tema para mí, más allá de cuánto gana un funcionario, es si ese funcionario responde en razón”, señaló.

Acumulación de cargos