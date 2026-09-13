ARAP reafirma compromiso de Panamá con la pesca sostenible en la FAO

Panamá destacó la importancia de la pesca sostenible y la acuicultura como pilares fundamentales para la seguridad alimentaria, la nutrición y el desarrollo económico de las comunidades costeras durante la 37ª Sesión del Comité de Pesca de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO/COFI 37), celebrada del 7 al 11 de septiembre en Roma.

Durante el encuentro multilateral, el subadministrador general de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), Gerardo Irimia Arosemena, reconoció el lanzamiento del informe SOFIA 2026 y reiteró la voluntad del país de mantener una gestión responsable de los recursos acuáticos.

Asimismo, la ARAP expresó su respaldo a la iniciativa de Transformación Azul, subrayando la urgencia de fortalecer la resiliencia comunitaria frente a los impactos del cambio climático a nivel global.