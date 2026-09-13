ARAP reafirma compromiso de Panamá con la pesca sostenible en la FAO

Panamá destacó la importancia de la pesca sostenible y la acuicultura como pilares fundamentales para la seguridad alimentaria, la nutrición y el desarrollo económico de las comunidades costeras durante la 37ª Sesión del Comité de Pesca de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO/COFI 37), celebrada del 7 al 11 de septiembre en Roma.
Durante el encuentro multilateral, el subadministrador general de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), Gerardo Irimia Arosemena, reconoció el lanzamiento del informe SOFIA 2026 y reiteró la voluntad del país de mantener una gestión responsable de los recursos acuáticos.
Asimismo, la ARAP expresó su respaldo a la iniciativa de Transformación Azul, subrayando la urgencia de fortalecer la resiliencia comunitaria frente a los impactos del cambio climático a nivel global.
En materia de control, Panamá ratificó su combate decidido a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). Para ello, la ARAP enfatizó el fortalecimiento de los sistemas de monitoreo, vigilancia y plataformas tecnológicas orientadas a mejorar la trazabilidad y garantizar el cumplimiento del Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (AMERP).
Por otro lado, ARAP expuso la necesidad de ampliar el acceso al financiamiento, promover la transferencia tecnológica y fomentar mercados justos. Además, abogó por políticas de inclusión de jóvenes y con enfoque de género para potenciar el desarrollo de la pesca artesanal y de pequeña escala.
La delegación panameña estuvo integrada por Gerardo Irimia Arosemena, subadministrador de la ARAP; Tomás Duncan, representante permanente adjunto ante la Misión de Panamá en la FAO; Plashka Meade Webster, jefa de Cooperación Técnica Internacional; Katherine Bernal, segunda secretaria ante la Misión de Panamá en la FAO; y Gavino Acevedo, representante de la Unión Latinoamericana de Pescadores Artesanales (ULAPA).
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