Panamá hace historia y se corona campeón de los Codicader con 182 medallas

Panamá cerró con una actuación histórica su participación en los Juegos del Consejo del Istmo Centroamericano de Deporte y Recreación (Codicader) Honduras 2026, al conquistar el primer lugar de la competencia regional con un total de 182 medallas en las 20 disciplinas deportivas en las que participaron sus estudiantes.
La delegación panameña terminó el torneo, que concluyó este sábado 12 de septiembre en Tegucigalpa, con 72 medallas de oro, 46 de plata y 64 de bronce, una cosecha que le permitió alcanzar el título de campeón del deporte estudiantil centroamericano.
El resultado representa, según la delegación panameña, la mejor actuación del país en la historia de estos campeonatos.
El campeonato tuvo un desenlace especialmente apretado. Durante la tarde-noche del sábado, Guatemala se encontraba momentáneamente por delante de Panamá en el conteo general de medallas.
Los guatemaltecos sumaban 140 preseas frente a las 121 que acumulaban los panameños. Sin embargo, en la recta final de la jornada, los estudiantes panameños protagonizaron una remontada que les permitió escalar hasta el primer lugar de la clasificación.
Panamá consiguió sumar los metales necesarios para superar a sus principales rivales y quedarse con el título regional.
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