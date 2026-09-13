‘El extranjero no es el enemigo’: Monseñor Ulloa llama a afrontar con responsabilidad la realidad migratoria en Panamá

Monseñor José Domingo Ulloa hizo un llamado este domingo a no perder la humanidad frente al fenómeno migratorio y advirtió que las políticas para controlar los flujos migratorios no pueden convertir al extranjero en un enemigo. Durante la misa celebrada el día de hoy, el arzobispo de la Arquidiócesis Metropolitana de Panamá centró parte de su mensaje en la necesidad de fortalecer la acogida a los migrantes, en el marco del Mes del Migrante.

Realidad migratoria

Ulloa recordó que por las puertas de los espacios de acogida han pasado personas que llegan a Panamá cargadas de incertidumbre, pero también de esperanza. “Por estas puertas han entrado hombres y mujeres cansados, madres con hijos, familias que dejaron atrás su tierra, personas que llegaron con incertidumbre, heridas y temores, y también con una inmensa esperanza de comenzar de nuevo”, expresó. El arzobispo destacó que, para quienes atraviesan una situación migratoria, encontrar una puerta abierta puede representar mucho más que un gesto de solidaridad. Para Ulloa, la acogida cristiana debe traducirse en acciones concretas y no quedarse únicamente en discursos. Preparar un lugar para dormir, brindar alimentos, escuchar las historias de quienes llegan y acompañar a las familias forman parte de una respuesta humana ante la migración. “Acoger es abrir una puerta, preparar una cama, ofrecer un alimento, escuchar una historia, orientar al que está desorientado, acompañar a una madre, proteger a un niño y decirle a quien llega agotado que aquí puede descansar”, manifestó.

Historias detrás de las cifras