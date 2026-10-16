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Sistema Interconectado Nacional

Etesa confirma el restablecimiento del servicio eléctrico tras incidencia en un generador

La entidad no detalló en las publicaciones la causa específica de la incidencia.
La entidad no detalló en las publicaciones la causa específica de la incidencia. Manuel Vega Loo | La Estrella de Panamá
Por
Manuel Vega Loo
Editor Web
  • 16/10/2026 21:02
La Etesa informó que los sistemas de protección actuaron ante una incidencia en un generador del Sistema Interconectado Nacional. El servicio se restableció progresivamente en la capital y otras áreas afectadas.

La Empresa de Transmisión Eléctrica, S. A. (Etesa) informó la noche de este viernes 16 de octubre que se restableció el 100% de la carga eléctrica asociada a las distribuidoras afectadas, luego de una interrupción del servicio eléctrico en Panamá.

En publicaciones en su cuenta oficial de X, la entidad explicó que la interrupción se produjo tras registrarse una incidencia en un generador eléctrico del Sistema Interconectado Nacional.

Etesa indicó que los sistemas de protección SPEAR actuaron oportunamente y permitieron que el servicio comenzara a restablecerse de manera progresiva en la ciudad de Panamá y otras áreas afectadas.

Posteriormente, la empresa confirmó que se había recuperado el 100% de la carga asociada a las distribuidoras afectadas.

Aunque el servicio fue restablecido, Etesa señaló que el sistema continúa bajo monitoreo para garantizar la estabilidad y continuidad del suministro eléctrico, además de mantener la coordinación con los agentes del sistema.

La entidad no detalló en las publicaciones la causa específica de la incidencia en el generador ni identificó las áreas afectadas por la interrupción.

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