Etesa confirma el restablecimiento del servicio eléctrico tras incidencia en un generador

La Empresa de Transmisión Eléctrica, S. A. (Etesa) informó la noche de este viernes 16 de octubre que se restableció el 100% de la carga eléctrica asociada a las distribuidoras afectadas, luego de una interrupción del servicio eléctrico en Panamá.

En publicaciones en su cuenta oficial de X, la entidad explicó que la interrupción se produjo tras registrarse una incidencia en un generador eléctrico del Sistema Interconectado Nacional.

Etesa indicó que los sistemas de protección SPEAR actuaron oportunamente y permitieron que el servicio comenzara a restablecerse de manera progresiva en la ciudad de Panamá y otras áreas afectadas.