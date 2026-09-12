Incidencia eléctrica afecta sectores de Panamá y San Miguelito

Una incidencia en el Sistema Interconectado Nacional afecta varios sectores de los distritos de Panamá y San Miguelito durante la noche de este sábado 12 de septiembre, informó el Centro Nacional de Despacho (CND).

De acuerdo con el reporte del CND, la incidencia se originó por la salida de la Generadora Gatún, lo que provocó una afectación cercana a los 600 megavatios (MW) en el sistema eléctrico nacional.

Ante la situación, personal técnico de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA) realiza las verificaciones correspondientes para identificar la causa del incidente y avanzar en el restablecimiento del sistema.