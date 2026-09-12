Incidencia eléctrica afecta sectores de Panamá y San Miguelito

Una incidencia en el Sistema Interconectado Nacional afecta varios sectores de los distritos de Panamá y San Miguelito durante la noche de este sábado 12 de septiembre, informó el Centro Nacional de Despacho (CND).
De acuerdo con el reporte del CND, la incidencia se originó por la salida de la Generadora Gatún, lo que provocó una afectación cercana a los 600 megavatios (MW) en el sistema eléctrico nacional.
Ante la situación, personal técnico de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA) realiza las verificaciones correspondientes para identificar la causa del incidente y avanzar en el restablecimiento del sistema.
Actualmente, el servicio eléctrico se restablece de manera paulatina en los sectores afectados de la capital, según la información oficial.
La interrupción generó reportes de usuarios de distintos puntos de los distritos de Panamá y San Miguelito, quienes informaron sobre la falta de energía eléctrica en sus comunidades.
La afectación no se presentó de manera uniforme en toda el área metropolitana. Mientras varios sectores reportaron interrupciones, en zonas de Panamá norte y este se mantenía el suministro eléctrico, según reportes recibidos.
La situación se produjo después de que inicialmente residentes de diferentes sectores reportaran cortes de energía, sin que en ese momento existiera una confirmación oficial sobre un apagón general.
ETESA mantiene las labores técnicas para determinar las causas de la incidencia y recuperar la estabilidad del sistema, mientras el servicio retorna progresivamente en las áreas afectadas.
Una botella de cristal con un pequeño mensaje dentro que apenas dice ‘Remember’ da la bienvenida a ‘Ground Zero 360 - Remembrance’, muestra que abrió este...
La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, confirmó este jueves que su país formará parte del Escudo de las Américas, la coalición contra el crimen organizado...
Durante un conversatorio en la sede de la federación, tanto Christiansen, como Jaime Penedo y el presidente del ente deportivo, Manuel Arias dieron detalles...