Los diputados Camacho y Duke chocan por el proceso de aprobación del presupuesto 2027

El diputado del partido oficialista Realizando Metas (RM), Luis Eduardo Camacho, cuestionó la tarde este sábado 12 de septiembre la explicación que brindó a través de Instagram su homólogo de la coalición Vamos, Luis Duke, sobre el proceso de aprobación del Presupuesto General del Estado en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

Todo inició con un video publicado por el diputado de la coalición Vamos en su cuenta de Instagram, en el que ofrecía una explicación del proceso de aprobación del Presupuesto General del Estado de 2027 en primer debate. “Ven, te voy a explicar el paso a paso del Presupuesto General del Estado en primer debate para que nadie te engañe”, inició su introducción en el video.

“Primer paso, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presenta el Presupuesto General del Estado de 2027 en el pleno legislativo. Esto ya pasó, es decir, esto ya está listo. Presentaron un presupuesto de $35,111.7 millones. El segundo paso inicia el primer debate y sustentación del Presupuesto General del Estado en la Comisión de Presupuesto por el ministro [Felipe] Chapman. Esto también ya pasó”, narró diciendo posteriormente que el tercer paso serían las vistas presupuestarias, en la que cada institución sustenta su presupuesto.

El cuarto paso pendiente, según Duke, es el informe de recortes o aumento del presupuesto entre instituciones de la Comisión de Presupuesto. “Y aquí hay una información importante que aclararles. No se puede aumentar o disminuir el total del Presupuesto General del Estado enviado por el MEF. Es decir, no podemos aumentar más de los $35,111.7 millones”, sostuvo.

Duke aprovechó la ocasión para señalar que tanto él como el resto de los diputados de la bancada de la coalición Vamos identificarán “los gastos que no están haciendo bien las instituciones para pasárselo a instituciones que sí lo necesitan, como el Hospital del Niño”.

“Luego, en el quinto paso, que también está pendiente, el MEF evalúa y envía un nuevo Presupuesto General del Estado con o sin las recomendaciones que le envió la Asamblea Nacional. Posteriormente, y el último paso, que también está pendiente, la Comisión de Presupuesto aprueba o rechaza el Presupuesto General del Estado en la Comisión de Presupuesto”, explicó mientras señalaba cada punto en un pizarrón.

“Nosotros, como diputados, tenemos que fiscalizar cada dólar del pueblo panameño, les guste o no les guste nuestras preguntas. Nosotros no vinimos aquí a estar felicitando a ministros, nosotros vinimos aquí a defender los intereses del pueblo panameño”, concluyó.