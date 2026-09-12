Fiscalía avanza con individualización de penas tras fallo condenatorio en operación Fisher

La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas continuará este lunes 14 de septiembre con la petición de individualización de penas para 14 personas condenadas en el caso de la operación Fisher, ante el Tribunal Especializado contra la Delincuencia Organizada.

Este 9 de septiembre de 2026, el Tribunal dictó sentido de fallo condenatorio contra los 14 acusados por los delitos de blanqueo de capitales y asociación ilícita para delinquir.

Luego de que la defensa técnica evacuara una serie de pruebas, entre ellas documentación particular, corresponde nuevamente el turno al Ministerio Público para sustentar la individualización de las penas.

De acuerdo con la Fiscalía, las investigaciones de la operación Fisher derivaron en la imputación de 76 personas naturales por distintos delitos.

De ese total, 24 fueron imputadas por delitos relacionados con drogas y blanqueo de capitales; otras 36 por delitos relacionados con drogas y 16 por blanqueo de capitales.

Además, dentro del proceso fueron identificadas seis personas jurídicas, señaladas de operar como empresas fachada para el blanqueo de capitales.

Las investigaciones también permitieron recuperar aproximadamente $3.5 millones en bienes y ubicar un total de $10.6 millones en efectivo.

El juicio oral por la operación comenzó este 23 de julio de 2025 y durante su desarrollo fueron practicadas alrededor de 400 pruebas entre el Ministerio Público y la defensa.

Tras el desahogo y análisis de las pruebas, el Tribunal de Juicio Oral declaró probada la teoría del caso de la Fiscalía respecto a la responsabilidad penal de seis imputados por asociación ilícita para delinquir y 11 por blanqueo de capitales.

También determinó que dos sociedades jurídicas fueron creadas para transferir los beneficios de actividades ilícitas y darles apariencia de procedencia legítima. Entre las personas condenadas se encuentra el señalado como líder de la organización.

La Fiscalía indicó que el juicio de la operación Fisher se convirtió en el juicio oral más extenso registrado en el Sistema Penal Acusatorio, con una duración de 14 meses.

La lectura de la sentencia está programada para este martes 6 de octubre de 2026 ante el Tribunal de Juicio Oral de la Oficina Especializada contra la Delincuencia Organizada.