Pase-U: San Miguelito y Panamá Norte ya tienen fecha para recibir la Tarjeta Punch

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), en conjunto con la Caja de Ahorros, realizará durante septiembre una jornada de entrega de la Tarjeta Punch para beneficiarios de los programas en San Miguelito y Panamá Norte.

En San Miguelito, la entrega se desarrollará del lunes 14 al miércoles 16 de septiembre. La jornada contempla a 30,040 acudientes y 41,249 beneficiarios, con un desembolso de B/.4,476,240.00.