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Pase-U: San Miguelito y Panamá Norte ya tienen fecha para recibir la Tarjeta Punch

El IFARHU entregará Tarjeta PUNCH a miles de beneficiarios en San Miguelito y Panamá Norte
El IFARHU entregará Tarjeta PUNCH a miles de beneficiarios en San Miguelito y Panamá Norte Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 12/09/2026 15:55
San Miguelito y Panamá Norte se preparan para recibir las jornadas de entrega de la Tarjeta Punch del IFARHU.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), en conjunto con la Caja de Ahorros, realizará durante septiembre una jornada de entrega de la Tarjeta Punch para beneficiarios de los programas en San Miguelito y Panamá Norte.

En San Miguelito, la entrega se desarrollará del lunes 14 al miércoles 16 de septiembre. La jornada contempla a 30,040 acudientes y 41,249 beneficiarios, con un desembolso de B/.4,476,240.00.

Posteriormente, será el turno de Panamá Norte, donde la entrega de las tarjetas se llevará a cabo del jueves 17 al sábado 19 de septiembre. En esta región están contemplados 29,546 acudientes y 41,592 beneficiarios, con un desembolso de B/.4,540,050.00.

El IFARHU hizo un llamado a los padres, madres y acudientes para que estén atentos a la programación correspondiente a cada centro educativo y acudan en la fecha indicada para recibir la tarjeta.

La institución recordó que estas jornadas forman parte del proceso de entrega de la Tarjeta Punch, mediante la cual los beneficiarios podrán recibir el apoyo económico correspondiente.

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